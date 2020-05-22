【美股收市】中美緊張首領救濟超預期 道指收市回吐百點

美股午市反覆走低，市場審視最新失業報告及中美關係緊張，三大指數早段曾短暫上升，能源及科技股有沽壓，地緣政治風險升溫，美債價升息跌，10年期債息曾跌逾2點子，低見0.6525厘。多隻大型科技股回軟，股價即市曾創新高的亞馬遜（美︰ AMZN）亦見回吐，納指跌約1%跑輸大市。

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧接連開火炮轟中國，投資者觀望中美關係的風險會否再起；而美國上周首次申領失業救濟的人數連續7星期下跌，支持美股場外跌幅收窄，周四開市偏軟。憑重磅股波音（美︰BA）急彈，道指曾倒升。

道指最多曾跌205點，本港今晨4時，道指跌101點，報24474點；標指跌23點，報2948點；納指跌90點，報9284點；Stoxx歐洲600指數跌0.7%。

多名聯儲局官員發表言論，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國經濟前景面臨全新高度的不確定性，指在經濟復甦前，儲局的貨幣政策不會鬆懈。副主席克拉里達（Richard Clarida）在演講稿稱，根據疫情造成經濟下滑的深度及持續時間，可能需要貨幣和財政政策的額外支持。

標指11個板塊僅工業股微升，能源及資訊科技股跌逾1.4%最傷，必需品消費、公用及原材料股跌逾1%。

亞馬遜早段曾升1.1%至2,525.45美元新高後有回吐，兩大油股埃克森美孚（美︰XOM）及雪佛龍（美︰CVX）跌逾1%。

中美金融戰升級，美國參議院通過議案加強審核中概股，一眾中概股下跌，拼多多（美︰PDD）股價最多跌6.4%，阿里巴巴（美︰BABA）及京東（美︰JD）亦曾跌3.4%及5.2%，攜程（美：TCOM）曾跌3.5%。

中概股龍頭的百度（美：BIDU）被傳正考慮從納斯達克退市，回流至「接近中國」的市場，以提高估值。內媒引述百度回應指，退市傳聞為謠言。

據交易數據，百度開市前股價低見99美元，較昨收市價低9.8%，百度開市前澄清，股價正式開市後，即挾升0.5% ，全日升1.4%。

歐元連升4日後，升勢暫止。美滙指數曾升0.4%，報99.51；歐元曾跌0.4%，報1.0937美元；日圓曾跌0.3%，報107.85兌1美元。金價軟，現貨金曾跌1.8%，報1717.02美元。

美國原油庫存上周減少500萬桶，優於市場預期的庫存增加，利好油價。紐約期油曾升3.5%，報34.66美元，是3月以來高位；布蘭特期油曾升3.4%，報36.98美元。