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【美股午市】道指跌幅收窄 中概股普遍下跌

環球經濟金融 02:08 2020/05/22

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美股早段曾挫逾200點後，午市跌幅收窄至百點內，中國概念股普遍受壓，投資者關注密集出爐的企業業績及經濟數據，美國上周首次申領失業救濟的人數進一步回落，為連續第7個星期下降，聯儲局主席鮑威爾將於稍後發表本周第三次講話。

道指周四開市偏軟，憑重磅股波音急彈，道指倒升逾140點。本港今晨1時45分（開市後2小時30分）跌88點，報24487點，標指及納指跌18及65點，報2952及9310點；Stoxx歐洲600指數跌0.7%。

中美金融戰升級，美國參議院通過議案加強審核中概股，一眾中概股下跌，拼多多股價最多跌6.4%，愛奇藝及阿里巴巴亦曾跌4.5%及3.4%，3股午市跌幅收窄至2%至2.9%。

中概股龍頭的百度被傳正考慮從納斯達克交易所退市，回流至「接近中國」的市場，以提高估值。內媒引述百度回應指，退市傳聞為謠言。

據交易數據，百度開市前股價低見99美元，較昨收市價低9.8%，涉及折算1.7億港元，百度開市前澄清，股價正式開市後，即挾升0.5% ，午市升幅擴大至1.7%。

歐元連升4日後，升勢暫止，暫跌0.2%至1.0963。美滙指數曾升0.4%，報99.51；日圓曾跌0.3%，報107.85兌1美元。金價軟，現貨金曾跌1.8%，報1,717.02美元。

美國原油庫存上周減少500萬桶，優於市場預期的庫存增加，利好油價。紐約期油曾升3.5%，報34.66美元，是3月以來高位；布蘭特期油曾升3.4%，報36.98美元。

中國概念股 美股 美滙指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 布蘭特期油 鮑威爾 美國參議院 美國聯儲局

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