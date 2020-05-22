中國在世衞大會中的外交勝利

世衞第73屆大會在5月18及19日已舉行，今年年底前可能還會有後續會議，但從大會通過的決議草案及會前會後的事態看來，中國已勝了幾場外交大仗。

若非疫症仍在流行，世衞大會恐怕也不會引起這麼大的注意力。要知道世衞大會（World Health Assembly, WHA）是世衞組織（World Health Organization, WHO）的最高權力機構，世衞總幹事譚德塞只是WHA的秘書，而WHA或WHO有194個會員國，與聯合國成員國幾乎一致。由此可知，WHA的決議，代表着這194個國家的集體意見，不可視為譚德塞或其他世衞官員的個人意見，特朗普屢說世衞已成中國傀儡或以中國為中心，等同說在世界健康問題上，大多數國家都以中國馬首是瞻，這倒是太抬舉中國了，中國尚未有這樣的地位。

美國國際影響力衰退

在大會舉行之前，我們已有山雨欲來風滿樓的感覺。特朗普一早已表明會減少對世衞的資助，蓬佩奧也到處奔走，支持台灣到世衞當觀察員；澳洲又提出議案，要在中國調查新冠病毒的起源等等。但到最後，劇情卻完全不按美國所設計的發展下去，今屆世衞大會儼然變成美國國際影響力衰退的又一個象徵。

重頭戲自然是美國希望能繼續甩鍋，無憑無據地指控新冠病毒是武漢實驗室製造出來，後因醫學界認為這推論太過違反科學，所以美國也集中以追源溯始為由，希望在世衞調查中得出一丁點美國認為可疑之細節，然後加以無限擴大，將中國污名化。我同意追查新冠源頭是必要的，但一查便也要調查美國，因為她在源頭問題上也同樣可疑。也許是因為美國想與世衞脫鈎，所以她這次不是自己提案，而是找澳洲去推動此提案，並在會前找了一共62個國家聯名支持。

但5月18日開幕時，整件事已荒腔走板，特朗普沒有發言，並不奇怪，美國的發言代表是衞生部長阿扎爾（Alex Azar），他的演說只是亂罵一通，這已顯示美國知悉她的外交圖謀已失敗。中國則是習近平以元首的身份發言，當中大讚世衞，希望世界各國團結一致，支持在世衞共同抗疫，並且拿出20億美元幫助受疫情影響的國家，又不反對在疫情過後對疫症作出客觀科學的調查。習近平的參與，顯示出中國已與各國談妥了。果然，澳洲的提案不見蹤影，代之而來的是歐盟的提案，並有共122個成員國的聯名，此提案在5月19日獲得一致通過。

我對歐盟提案的內容甚感興趣，故找來一讀，但尋尋覓覓都不見有事前傳聞的派人到中國調查一項，終於在OP9.6項中找到關係最大的一段。這段說甚麼？無非是要總幹事繼續與其他國際機構及各國密切合作，開展科學合作實地考察，查找這一病毒的動物源頭及向人類傳播的途徑，包括中間宿主的作用等等。整個提案強調各國合作，與特朗普的「美國優先」大相逕庭，提案沒有任何提及或暗示要追討中國的責任，文件用COVID-19一詞，貫徹其反對命名時污名化的立場，對病毒由實驗室漏出這說法，更是不屑一提。

台灣抗疫成績被誇大

另一場戰役是在台灣能否參與會議上。美國原來一直沒有為此替台灣提出提案（也許她自己不交會費，自感尷尬），但到處替台灣吹噓她抗疫如何了得，又說台灣在疫情早期便向世衞作出過警報云云。台灣抗疫成績雖不錯，但其實每百萬人的感染人數比三分之二的中國省市自治區更糟糕，死亡率也比四分之三的省市自治區更高，實在不宜誇談自己有何偉大成就，世衞也一早否認台灣發過甚麼預警，有的只是搜集了一些世衞早已知曉的坊間報道。在開會前，台灣的外交部長吳釗燮早知大勢已去，索性撤回與會的申請。

使人驚訝但又不是這麼奇怪的是，特朗普發了一封長信給譚德塞，責斥世衞偏袒中國，隱瞞疫情，連頂尖醫學期刊《刺針》在去年12月發表有關武漢有大爆發的報告也置之不理。不過《刺針》主編荷頓（Richard Horton）發文指出，特朗普所說的報告根本不存在，該期刊發表的相關論文，最早的是在1月24日刊登，而且是由中國科學家撰寫的。總統的公開信也完全沒有fact check，犯此低級錯誤，白宮的混亂可見一斑！

特朗普又警告，若世衞不改進，則30天內會永久凍結美國所要交的會費，並考慮退出世衞。美國此舉，與世衞其他成員國所宣揚的國際合作完全相反，而且此等「美國優先」的單邊主義作風，已使其他國家擔心，就算美國有疫苗與藥物，也只會自己享用。反之，習近平卻已表示，中國若有疫苗藥物，會公諸同好。

美國的目的自是替己開脫。疫症早期，世衞多次警告美國此疫的嚴重性，並要她學習中國的經驗，特朗普不聽，致成大禍，現卻要靠大力抹黑中國及世衞來掩飾，如此表現，美國在國際事務上已成孤家寡人，又有甚麼值得奇怪？

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 習近平在世衞大會發言，籲世界各國團結抗疫。（新華社資料圖片）