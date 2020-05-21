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【小米股價】小米8億增持手機配件供應商Zimi 持股49.91%

金融經濟 23:28 2020/05/21

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小米披露，以8億港元代價增持Zimi，持股升至49.91%。

小米 （01810） 公佈，以約1.03億美元（約8億港元）代價，收購Zimi共27.44%的股份，當中2578萬美元以現金償付，約7706萬美元由公司配發及發行約5438萬股代價股份償付，代價股份的發行價為10.984港元，較今日收市價折讓13.5%。

Zimi是一家集智能硬件、手機配件以及物聯網科技為核心的高新技術企業，旗下品牌ZMI，致力於高端智能手機配件以及智能硬件的研發與製造，包括移動電源、充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品。交易完成後，小米將持有Zimi共49.91%的股權。

小米表示，Zimi在電源以及多項IoT領域具備技術和研發能力，能夠提高小米在5G+AIoT（人工智能+物聯網）領域的技術競爭力，Zimi在電源相關的領域的技術可運用在公司的手機及其他眾多IoT產品中，實現產品電源標準化以節約成本。另外Zimi在多項IoT領域上具備優秀的技術研發能力和出色的行業資源與運營經驗，包括電源相關產品、攝像頭及音箱等，能夠同時協同和提升小米未來生態鏈產品的競爭力。

小米今日收報12.7元，跌0.8%，成交53億元。

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