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【財經教室】甚麼是鐵禿鷹策略？

理財智慧 10:58 2020/05/24

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在期權投資組合策略中，鐵禿鷹策略屬於無方向策略中的一種。
當投資者認為期權標的資產的價格在後市不會發生劇烈波動時，可考慮買入鐵禿鷹策略，賺取權利金收益。鐵禿鷹策略由兩組Call及Put組成，到期日必須相同，是預期在某段交易期間內，產品或契約將在某個區間震盪時所採用的交易策略。
使用鐵禿鷹策略，需要同時交易4個不同行使價的期權合約，分別買入一張較低行使價的認沽期權（Long Put）作封底、賣出一張較高行使價的認沽期權（Short Put）、賣出一張較低行使價的認購期權（Short Call），以及買入一張較高行使價的認購期權（Long Call）作封頂。
通過買賣4張期權合約，構造出鐵禿鷹策略的到期損益狀況，只要該產品或指數價格波幅，在投資者期權的預期區間之內，投資者便能鎖定一定利潤。

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