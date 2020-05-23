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【過數轉錢必睇】PayMe存漏洞？　兩招防「截糊」

理財智慧 13:03 2020/05/23

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近日滙豐（00005）手機支付應用程式PayMe疑似出現保安漏洞，被發現付款超連結的功能竟採用「先按先取款」方式，隨時出現「截糊」取錢的情況，即若第三者較收款人先按入連結的話，便可直接取走款項，令用戶蒙上損失。不少人擔心電子支付App的安全問題，更認為這實屬設計漏洞，而引起社會各界的爭議。

滙豐「夾錢過數」應用程式PayMe在2017年推出後，深受大眾喜愛，但近日有部分用戶表示PayMe存在保安漏洞，款項有機會未能正確地滙至收款人的帳戶中。據了解，一般用家均可選擇透過PayLink的方式，在轉帳予指定個人帳戶後，把連結放在社交媒體分享及通知對方收款，但若第三者知道及較收款人先按入連結，便可直接取走金額。

事實上，PayMe除了可透過PayLink來轉錢至他人帳戶外，還可以提供其他途徑，方便用戶使用，從而可防止這個「先按先取款」漏洞，多份保障。接下來，iM記者會推薦兩種防漏洞的方法，不但可安全地將金錢滙出和滙入，而且能夠有效地保障用家的私隱。

方法一︰善用聯絡人清單

與朋友出外用餐後，不免遇上夾錢時但不夠零錢的情況，PayMe因而成為消費過數的好幫手。為了讓款項正確地滙至對方帳戶，用戶可善用程式中的聯絡人清單，防止第三者「截糊」。用戶可選擇先從「PayMe朋友」清單按下收款人的名字，再輸入過數的金額及交易密碼，轉帳會被即時處理，立即存入至對方帳戶且不能取消交易。

用戶亦可在PayMe內揀選電話通訊錄的收款人士，而進行轉帳，在輸入交易金額的同時，付款人可選擇「透過WhatsApp過數」或「手機短訊過數」，系統介面便會隨即轉至二人私下的Whatsapp對話室，並附上付款的超連結。用戶只需將付款信息和超連結發送便可，當收款人按下超連結後，系統會自動打開應用程式，跳出「轉帳完成」的字眼。

這個方法可避免用戶錯手將PayLink發送至群組中，讓第三者有機可乘。值得留意，每次的交易記錄會在過數後，發送至用戶登記的電郵地址中，若不幸被「截糊」的話，用戶亦可以憑電郵向PayMe聯絡，處理退款事宜。

方法二︰掃描PayCode

如雙方用家能面對面使用PayMe來付款或收款的話，不妨考慮使用QR Code版本的PayCode，透過掃描對方的QR Code作認證後，將款項滙出或接收，毋須透露個人電話號碼，亦可避免用家在聯絡人清單按錯的機會。只要用戶按下應用程式主頁面上的收款請求後，介面的右上角會出現屬於用戶的QR Code圖像；用戶可按自己的需求，選擇「掃描器」或「我的PayCode」，來進行交易。在確定雙方身份後，用戶便可輸入金額和交易密碼，來完成交易。

但值得留意，用戶須自行在應用程式內，設定個人的QR Code，並可加上自己的圖像，方便與對方交易時識別身份。而且，一旦設定後，用戶在每次交易時，可直接按主介面「付款」，系統便會自動出現QR Code，十分省時；或者用戶可以儲存QR Code圖像，方便向朋友發送。

節錄自第657期《iMoney Focus》。

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