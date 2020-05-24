【積金解謎】景順麥劍豪：危中有機 投資應放眼長綫

【問】新冠肺炎疫情對退休投資有何啟示？近期退休的人士應怎樣做？

【答】景順香港退休金主管 麥劍豪

今次新冠肺炎大流行所造成的市場震盪，仍無法與2008年環球金融危機等金融危機相提並論。

今次疫情爆發促使環球各國於短期內推出大量刺激計劃，例如美國聯儲局2.3萬億美元的救市計劃，規模是環球金融危機期間的兩倍。

市場波動方面，我們看到俗稱投資者恐懼指數的CBOE VIX指數曾飈升至85至90的歷史最高水平，上次出現已是環球金融危機時期。但市場反彈亦非常迅速，僅用了35個交易日便回復正常水平，而環球金融危機期間需要逾300天才收復失地。

我們經常強調，退休投資應該有長目光，並把個人退休計劃計算在內。事實上，於市場波動期間一般投資者很難預測並跑贏市場。今次市場危機初期，標普500指數等市場最大跌幅逾35%，但過去6周已錄得20%的反彈。市場反應往往過於激烈及急速，除了反映不斷修正的市場預期外，並無太多依據。實際上在基本面方面，公司盈利指引仍不明朗，經濟數據亦不穩定。

筆者反而建議投資者應抱有逆向思維，若果把目光放到未來10至15年，現時或許是一個較好的入市時機，因風險資產較政府債券更為便宜，且從長期來看，回報亦更加吸引。

參考2008至2009年環球金融危機期間，標普500指數的跌幅約為55%，若果在2010年初危機後開始再投資，至2019年底已可錄得約300%的總回報。

就退休後的投資選擇而言，仍處於資本累積期的投資者可考慮一些能夠涵蓋各個資產類別的多元化收益策略，例如高股息股票、房託基金、企業債券及其他非傳統固定收益資產，並着重於已發展市場。因着它們投資不同地區及資產帶來的多元化收益的特點，不太容易受個別行業及週期性因素影響，而且為投資者帶來穩定的收益現金流。長期而言，每年平均收益回報可超過3%，再另外加上2%至3%的資本升值回報。

投資渠道方面，也可把現時強積金以外的部分閒置現金，配置於可扣稅自願性供款帳戶或特別自願性供款帳戶，因其成本較零售投資渠道低。投資者在退休前可逐年增加這部分的投資，透過紀律投資方式鎖定財富。

投資者可在未來6至12個月，逐步增加環球股票等風險資產。鑑於債券收益率低企，固定收益資產單純從收益帶來的回報極低。只有股票可提供財富累積所需的長期回報。

即將退休的強積金投資者，需要重新思考一下自身計劃退休年齡，是在兩年之內還是未來三至五年。

倘若在未來3至5年退休，我們建議預留一小部分投資（即10%至15%）配置於股票等風險資產。原因是數年之內，市場波動或有所緩和，而未來3至5年的經濟狀況亦將較現時有所改善，投資者將有更多緩衝時間消化現時短期的市場風險。

若投資者於兩年之內退休，我們建議投資者不再涉足風險資產，隨着市場逐漸轉好，將資金重新調配至債券等防禦性資產。因未來12至18個月左右疫情可能不會完全完結，市場很可能維持波動，即將退休的投資者不應該去承受市場的潛在下跌。

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