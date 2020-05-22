【周末好去處】D2 Place設《負能量市集》　特別活動樹窿告解放負

▲ D2 Place將於本周末5月23至24日設《負能量市集》，除了有手作市集攤檔，還有工作坊、展覽、換領市集優惠券及限定紀念品活動等。（D2 Place提供圖片）

D2 Place將於本周末5月23至24日設《負能量市集》，由藍市集主辦，LIFE MART手作市集協辦，鼓勵港人將「負能量」釋放出來，除了有手作市集攤檔，還有工作坊、展覽、換領市集優惠券及限定紀念品活動等。

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特別活動及工作坊包括「負能量樹窿」提供即場免費告解活動 (每次只限一人參與，最多約15分鐘)，參加者可以隨便講出負能量的事情，然後活動策劃人會即時寫文字，或繪畫水彩畫，以回應參加者的負能量。「手帳體驗及玩樂區」免費任用紙膠帶、貼紙、印章、顏色筆，讓參加者親手製作一張明信片或心意卡。「亂畫負」 只限5月24日，將現場提供畫畫工具，讓參加者將內心的負能量隨意畫出來。

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手作攤檔包括The Clean scent、Flame微光、Find money little kid、以手製皮革用品為主的Grew From Hands等。展覽包括「紙品區」 雲集台灣、澳門及香港的插畫師、設計師、攝影師的作品，多達 2000款明信片、紙膠帶、貼紙等作品。「負能量展覽」展示市民的負能量投稿。「微縮模型展覽」- 《細細個的衣食住行》，透過手作把幾代的童年生活回憶與情感溶合。

此外，D2 Place去年「香港掂檔十大匠人選舉」吸引逾200個本地手作單位及多個市集組織參與，今年除「我最撐市集」及「我最撐匠人」兩個組別之外，更新增「我最撐新人」獎項，以支持更多本地新晉品牌。

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責任編輯：朱悅瀅