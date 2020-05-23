  • 25°C
香港時間 : 2020523日 (六) 07:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【百萬Blogger】止凡：股神不再？

名人薈萃 07:09 2020/05/23

分享：

身邊朋友轉載一篇報道，講述有資產管理公司負責人質疑巴菲特（Warren Buffett）對於市場下跌的看法已經過時，已減持一半巴郡股份。他認為巴郡持有現金高達1,370億美元，應在市場動盪期間做一些決策讓投資者受益，例如派息、增加回購或進行一些併購等，但他相信巴菲特不會進行大幅資產調整。

看看近期巴菲特表現，巴郡今年第一季度錄得投資損失超過550億美元，大部分來自股票投資失利。另外，在巴郡周年大會上，巴菲特承認買錯了美國四大航空公司的股份是投資失誤，導致出現重大虧損。坦言當初買入航空股的理由是相信有利可圖，認為以70多億美元成本買入，預期每年可收取約10億美元股息。後來一場疫症重創航空業，前景不明，於是沽售航空股份。

看完新聞，很多巴菲特的投資理念在腦海浮現，不是「別人恐懼時就貪婪」嗎？不是「若不打算持有某隻股票達10年，則10分鐘也不要持有」嗎？記憶中巴菲特更不止一次於航空股中招了（見相關文章），他真的過時了嗎？筆者可以學到些甚麼呢？

帳面值虧損 vs 投資失利

巴郡第一季虧損達數百億元，但其實世界正在發生的事情有目共睹，實在非戰之罪。加上這些虧損多來自「mark to market」的結果，即帳面值升跌而已，過後市況恢復正常可能回升。反而，巴菲特於航空股的投資虧損則是實在的，那是真正的投資失利。

股神可以錯

航空股那投資明顯是錯，他自己也於周年大會上承認了。其實巴菲特不會犯錯嗎？他曾自嘲犯錯的次數太多。小弟新書《由心入錢》入面談到價投陷阱時也有檢視巴菲特的錯誤，例如談到IBM的投資決定。「犯錯」本身問題不大，重點是能否從錯誤中吸取智慧。散戶的思維太「打工仔」了，任何事情都不可以錯，亦認為股神就不會錯。

別神化任何人

巴菲特、芒格（Charles Munger）、索羅斯（George Soros），這些投資界高手的一套不一定適合自己，別去神化任何人。認為某高手的一言一行都是神級，不假思索地照抄照背，效果未必理想。應從這些偉大智者身上學習，但投資最終還是要自己決定，找出最適合自己的操作。

未必知道所有內情

當看到報道，見他買入航空股後短期內又沽出蝕本，便說巴菲特過時。其實我們大概也不知道內情，例如他於買入及賣出時見到甚麼資料？這交易是他親手買的嗎？有多少人一起作決定呢？我們所知道的，就只是巴菲特告訴我們的，只是他想我們知道的而已。

了解實況

當我們看新聞時，應習慣以自己思考角度去評估事情，別被傳媒的標題與字眼去引導了自己的判斷。例如今次航空股問題，到底有多嚴重呢？成本就是70多億美元，與巴郡千多億美元現金相比，其實相對輕微，還未與巴郡的總資產作比較呢。

投資成功與否？

並非一兩次投資或一兩支股票賺蝕，就能代表一位投資者的投資理念可取與否。一般散戶思維，看見誰賺錢，跟他買便能賺錢；看見誰輸錢，就周圍唱。所以今次巴菲特特別被人唱得厲害，始終一個巨人倒下是相當吸睛的。實情是巴菲特早已立於不敗之地，即使他甚麼也不做，每年坐着收股息也數十億美元。評價一位投資者成功與否，應該是他一生下來的財富累積結果吧。

巴菲特今天的財富，除非他任性得沽掉所有股票後去賭場把身家全輸掉，否則我們不應以一舖投資輸幾十億美元就否定他的投資理念。其實，任何一個散戶笑巴菲特不懂投資，這本身是一個笑話吧。

相關文章︰投資要避開不利行業

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 止凡

欄名 : 百萬Blogger

最新專欄文章 更多

【百萬Blogger】止凡：「量入為出」怎理解？
2020/05/09
【百萬Blogger】止凡：「量入為出」怎理解？
【百萬Blogger】止凡：Kobe直升機墜機啟示
2020/04/25
【百萬Blogger】止凡：Kobe直升機墜機啟示
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？
2020/04/10
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？
【百萬Blogger】止凡：買資產四分法
2020/03/28
【百萬Blogger】止凡：買資產四分法
【百萬Blogger】止凡：滙豐一路好走？
2020/03/14
【百萬Blogger】止凡：滙豐一路好走？
航空股 派息 減持 回購 航空業 股票 巴菲特 索羅斯 止凡 Blogger

下一篇文章

【港版國安法】英加澳三國罕發聯合聲明：國安法破壞一國兩制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股