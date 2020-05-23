【百萬Blogger】止凡：股神不再？

身邊朋友轉載一篇報道，講述有資產管理公司負責人質疑巴菲特（Warren Buffett）對於市場下跌的看法已經過時，已減持一半巴郡股份。他認為巴郡持有現金高達1,370億美元，應在市場動盪期間做一些決策讓投資者受益，例如派息、增加回購或進行一些併購等，但他相信巴菲特不會進行大幅資產調整。

看看近期巴菲特表現，巴郡今年第一季度錄得投資損失超過550億美元，大部分來自股票投資失利。另外，在巴郡周年大會上，巴菲特承認買錯了美國四大航空公司的股份是投資失誤，導致出現重大虧損。坦言當初買入航空股的理由是相信有利可圖，認為以70多億美元成本買入，預期每年可收取約10億美元股息。後來一場疫症重創航空業，前景不明，於是沽售航空股份。

看完新聞，很多巴菲特的投資理念在腦海浮現，不是「別人恐懼時就貪婪」嗎？不是「若不打算持有某隻股票達10年，則10分鐘也不要持有」嗎？記憶中巴菲特更不止一次於航空股中招了（見相關文章），他真的過時了嗎？筆者可以學到些甚麼呢？

帳面值虧損 vs 投資失利

巴郡第一季虧損達數百億元，但其實世界正在發生的事情有目共睹，實在非戰之罪。加上這些虧損多來自「mark to market」的結果，即帳面值升跌而已，過後市況恢復正常可能回升。反而，巴菲特於航空股的投資虧損則是實在的，那是真正的投資失利。

股神可以錯

航空股那投資明顯是錯，他自己也於周年大會上承認了。其實巴菲特不會犯錯嗎？他曾自嘲犯錯的次數太多。小弟新書《由心入錢》入面談到價投陷阱時也有檢視巴菲特的錯誤，例如談到IBM的投資決定。「犯錯」本身問題不大，重點是能否從錯誤中吸取智慧。散戶的思維太「打工仔」了，任何事情都不可以錯，亦認為股神就不會錯。

別神化任何人

巴菲特、芒格（Charles Munger）、索羅斯（George Soros），這些投資界高手的一套不一定適合自己，別去神化任何人。認為某高手的一言一行都是神級，不假思索地照抄照背，效果未必理想。應從這些偉大智者身上學習，但投資最終還是要自己決定，找出最適合自己的操作。

未必知道所有內情

當看到報道，見他買入航空股後短期內又沽出蝕本，便說巴菲特過時。其實我們大概也不知道內情，例如他於買入及賣出時見到甚麼資料？這交易是他親手買的嗎？有多少人一起作決定呢？我們所知道的，就只是巴菲特告訴我們的，只是他想我們知道的而已。

了解實況

當我們看新聞時，應習慣以自己思考角度去評估事情，別被傳媒的標題與字眼去引導了自己的判斷。例如今次航空股問題，到底有多嚴重呢？成本就是70多億美元，與巴郡千多億美元現金相比，其實相對輕微，還未與巴郡的總資產作比較呢。

投資成功與否？

並非一兩次投資或一兩支股票賺蝕，就能代表一位投資者的投資理念可取與否。一般散戶思維，看見誰賺錢，跟他買便能賺錢；看見誰輸錢，就周圍唱。所以今次巴菲特特別被人唱得厲害，始終一個巨人倒下是相當吸睛的。實情是巴菲特早已立於不敗之地，即使他甚麼也不做，每年坐着收股息也數十億美元。評價一位投資者成功與否，應該是他一生下來的財富累積結果吧。

巴菲特今天的財富，除非他任性得沽掉所有股票後去賭場把身家全輸掉，否則我們不應以一舖投資輸幾十億美元就否定他的投資理念。其實，任何一個散戶笑巴菲特不懂投資，這本身是一個笑話吧。

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