【利財筆記】林本利：5月期油負值　大鱷大賺300億元

今年4月20日紐約5月期油結算日，出現前所未有的負值，當日最低價是每桶-40.32美元，收市價-37.63美元。5月期油出現負值後，不少投資者損失慘重，賽後檢討分析，才知道墮入了大鱷預設的陷阱中。

今年3月初，新冠肺炎在全球各國爆發，各國政府封關，限制出入境，飛機停飛，加上經濟停擺，令原油需求大幅減少。為了穩住油價，石油輸出國組織（OPEC）開會宣布減產，俄羅斯卻一反常態，拒絕減產，指摘每次減產，市場都被美國頁岩油奪去。俄羅斯拒絕合作，沙特阿拉伯隨即割價傾銷，一於「攬炒」，油價隨即暴瀉，紐約期油價由40美元急插，跌穿30美元。

需求減令存貨近爆滿

紐約5月期油價由40美元急跌兩成多，跌穿30美元後，吸引小投機者入市吸納博反彈。之後傳媒不斷報道各國的原油開採成本，沙特10美元，俄羅斯20美元，美國頁岩油36美元；又指沙特及俄羅斯十分依賴石油出口，油價若低於30美元，兩國將出現巨額財赤，而美國大量頁岩油公司要破產倒閉。因此長遠而言，當三國領袖和市場回歸理性後，油價必會企穩在30美元水平或以上。傳媒報道，令小投機者相信在20多美元入市買入期油，贏面很大，很多人不知道紐約期油是要實物交收。

市場對原油的需求大幅減少，但供應卻未有跟隨大幅減少，油公司及客戶（例如煉油公司）存貨不斷增加，儲油庫及用作儲油的運油船幾近爆滿，運輸及儲油成本大升。油公司不願減產或停止生產，亦因重開設施的成本高昂。大鱷知道情況，睇準機會大舉沽出約10萬張5月期油合約，每張合約1,000桶，即合共1億桶。小投機者不知道日後要接收實貨，沒有準備儲油設施，在20多美元趁「低」吸納大鱷的沽盤。

勿沾手不熟悉的產品

之後傳媒開始報道儲油庫及運油船爆滿的消息，持好倉的小投機者才恍然大悟，要沽貨離場。油價不斷下滑，每桶期油跌穿20美元，大鱷仍不肯平倉止賺，一於要賺到盡。小投機者見轉倉要補很大差價，只好繼續持貨。4月15日芝加哥商品交易所向結算公司發出通告，指其電腦系統程式可容許出現負油價。到4月20日5月期油合約結算日，小投機者不想接貨，急於平倉，出現恐慌，結果價格暴跌，出現負值。

▲ CME在4月15日發出的通告，指其電腦系統程式可容許出現負油價。（CME通告截圖）

埋單計算，假設大鱷沽售價是23美元，結算價-37美元，最多可賺︰1億桶 x 60美元=60億美元（約468億港元）。當然有部分合約可能在高於-37美元平倉止賺，但估計大鱷今次至少可賺300億港元。至於大輸家，包括認購中行（03988）原油寶的投資者，期油買家及相關期權持貨者，以及認講期油ETF的投資者。原油寶的投資者不單輸掉40億元人民幣按金，還欠下中行60億元人民幣差價，幸好中行後來決定不追收差價，自行承擔額外虧損。經過今次事件，小投資者要謹記市場處處陷阱，切勿沾手不認識的投資產品，以免被大鱷吞噬。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機