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【談保說道】吳澤偉：美元保單　港元找數

名人薈萃 09:59 2020/05/23

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已退休客戶想把4份保單全數提取，加上銀行存款，總共近千萬港元，轉投一份外幣保單。保單屬即享年金，每月可取回定額收入，也可把每月收入保留於保單戶口，賺取累積利息。他說銀行職員形容這是一個資產存放戶口，可隨意將擁有權轉給家人，免除遺產承辦的麻煩手續，甚至在海外也可領取每月定額入息等等。

筆者從入行第一天起銷售的壽險保單，99.9%均是外幣結算的壽險合約，當時英、美、加均有跨國壽險公司在港設分行，銷售總公司簽發的壽險合約，註明利益支付以合約指定貨幣，支付地點為總公司的所在地。這些保單於當時有三大優點︰

1. 豁免本港遺產税（已於2006年2月取消）

因被界定為香港境外資產，豁免遺產清繳的繁複法律程序，對當年手停口停的普通家庭乃大幫忙！只要有指定受益人，也符合投保權益，即為受保人的直系親屬，如配偶，父母或已成年的子女，保險公司便可即刻支付保單利益。喪親家庭剎那間失去經濟支柱，更要面對花費不菲的殯葬事，這樣可減低家庭承受的經濟衝擊。但這非受追捧的緣故。

2. 投資外幣？

七八十年代，港元對外幣自由浮動，滙率波動乃對外貿易的盈虧關鍵元素，亞洲四小龍之一兼購物天堂的香港，外幣流轉頻繁，及至聯繫滙率推出，港元與美元掛鈎，加上零售銀行推出綜合理財戶口，買賣外幣只是彈指之間的事，可是港元等同美元嗎？

對打工一族，為人父母者尤甚，當思考保障個人和家庭將來需要時，面對當年香港前途及今天的不確定性，保險是對未知將來的一種寄託，建基於數百年來，千錘百鍊的一紙承諾；而廣泛被接納為全球結算的貨幣，自然獲得追捧為合約交收的價值。壽險公司也必然會將保單資產，配對合約要求，投資指定外幣資產，排除任何滙兌風險，以便於指定時限支付保單利益。投保人也可配對自身需要，作妥善的現金流部署，應對任何突發改變，故外幣保單，不失為靠得住的理財工具！時至今天，是否依然不變？

3. 建立離岸資產，可於海外提取？

科網普及至零售銀行之前，離岸（海外）戶口和資產管理，屬大富大貴人家的理財話題，非一般平民百姓會思考的選擇。那些年的香港人，對未來政制的不確定和恐懼，源自諸般的個人成長和社會集體經歴，舉例如六七十年代跟父母回鄉探親，作人肉物流大隊，基本生活物資外，穿十件上衣，五條褲北上過關乃等閒；接踵南下的偷渡潮和漂流入香港，五花大縛的浮軀，這些都是集體記憶。

過去十多年，有不少壽險公司推出聲稱可海外支付的保險產品，甚至運用保單持有人可隨意轉讓的功能作資產的傳承，這些產品已脫離保險的作用，純屬理財到底又是怎樣去貫徹這般的承諾呢？

筆者有留意壽險保單條款結構的演變，上述的外幣保單在近十多年內出現很大的質變︰

1. 許多保單雖謂外幣交易，但是保單條款，聲明壽險公司可隨時以港元或本港合法貨幣去結算支付保單責任。這項重要條款，卻於計劃建議書中並沒有明確顯示！這其實是假外幣保單。

2. 也有一些保險公司，於保單條款內聲明，保單支付結算利益時所用的貨幣，完全要符合當時監管機構核準的情況下進行。這可能非投保人的期望可達；同樣於保單計劃建議書中也沒有明確聲明！

3. 也有些專攻這個市場的保險產品，合約條款聲明支付利益的時候，會以合約指定貨幣，地點卻會按保險公司當時提供的為準，這類產品可被形容為盡能力的離岸資產戶口，這裏可是有幾個不確定因素，到支付的時候，保險公司提供支付地點為香港，那又如何呢？當人生面對諸般不確定性的時候，安身立命，何處是吾家？

泰山崩於前而色不變，黃河決於側而神不驚！

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撰文 : 吳澤偉

欄名 : 談保說道

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