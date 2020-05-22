【疫市營商】MUJI一連十日優惠　服飾家品護膚品低至6折

▲ 無印良品MUJI於5月22日至5月31日，推出限時十日「MUJI week無印良品週間」。（MUJI網站圖片）

無印良品MUJI於5月22日至5月31日，推出限時十日「MUJI week無印良品週間」，為MUJI passport會員提供夏季服飾、生活用品及食品等優惠，透過MUJI passport使用電子優惠券消費，更可享額外9折優惠。

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第一階段於5月22日至5月26日，包括男/女/童裝麻質服飾6折、女裝ONE SIZE服飾7折、精選寢室布藝套裝優惠價360元至450元、精選面部護理８折、低噪音風扇８折等。第二階段於5月27日至5月31日，包括精選童裝有機棉短袖Ｔ裇2件或以上8折、PE儲物2件或以上8折、薄被7折、室內香氛油８折等。

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餐飲方面，享有Café&Meal MUJI堂食餐飲優惠，包括五品料理套餐免費加配指定咖啡或茶、下午餐套餐9折、果汁飲品買一送一，兼享額外9折。於無印良品或Café&Meal MUJI單次消費淨值滿港幣$2,000或以上，可額外獲贈價值港幣$100 MUJI積分。

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責任編輯：朱悅瀅