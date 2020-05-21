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【美股戰報】首領失業救濟金人數續減　道指開市微跌23點

環球政經 22:08 2020/05/21

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美國周四（21日）公布上周首次申領國家失業救濟金人數，數字進一步跌至243.8萬人，與此同時中美關係進一步緊張，美股周四（21日）開市三大指數升跌不一，標指微跌，納指開始上漲4點，道指跌23點。

相關文章：【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

是次公布的首領失業救濟金人數雖少於前值，但遜於市場預測的243萬人，另外首申救濟金人數雖已經連續7周下降，但數字仍反應美失業潮未完，經濟重啟似乎未能令到就業數據轉好。截至上周，美國首次申請失業救濟金人數自疫情爆發以來已經增至3591萬人。

美國總統特朗普（Donald Trump）近來多次出言炮轟並威脅中國，或受中美角力升溫影響，中概股普遍下跌，阿里巴巴（BABA）跌2.26%，京東（JD）跌2.65%，拼多多（PDD）跌3.5%，蔚來（NIO）跌2.6%，百度（BIDU）跌0.95%，此前內媒引述百度回應指，退市傳聞為謠言。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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