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IMF：全球銀行應暫停派息及回購　保留資本增加韌性

金融經濟 21:25 2020/05/21

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國際貨幣基金組織（IMF）總幹事Kristalina Georgieva表示，銀行必須擁有強大的資本和流動性頭寸，以支持新的信貸或協助企業重組債務融資。

英倫銀行要求滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等英資銀行暫停派息後，國際貨幣基金組織（IMF）總幹事Kristalina Georgieva表示，要提高銀行的實力，方法之一便是通過保留持續經營收入來提升緩衝資本，建議銀行集體暫停派發股息和回購股票，以在新型冠狀病毒疫情下，增強金融系統韌性。

Kristalina Georgieva表示，據IMF計算，全球30大系統性重點銀行去年在派息及回購上共花費約2500億美元，因此今年銀行應該保存資本。

銀行股東利益應與客戶一致

「雖然停派息及停回購對股東包括零售投資者及小型機構投資者等，都會造成不愉快的影響，因股息可能是他們重要的固定收入，但面對經濟逆境，絕對有必要進一步提高銀行的資本基礎。」

她認為，銀行必須擁有強大的資本和流動性頭寸，以支持新的信貸或協助企業重組債務融資，而銀行的股東利益與客戶及顧問應是一致，只要銀行保留資本，最終所有股東都會受惠。

考慮到疫情造成造成經濟大幅下幅，Kristalina Georgiev並建議更新壓力測試，以確定銀行應保留多少資本。

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