【新冠肺炎】美國向英藥廠訂3億劑疫苗

美國衛生及公共服務部（HHS） 同意為 英國藥廠 阿斯利康 （AstraZeneca） 提供多達12億美元的資金，以加快該公司與牛津大學合作推出的疫苗，並 已訂購3億劑，預計在今年10月取貨。



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該款 疫苗名為「AZD1222」，由牛津大學研發、阿斯利康獲授權生產。阿斯利康表示目前已達成至少4億劑疫苗的合同，並有能力生產10億劑疫苗。據報，疫苗的第三階段臨床試驗將在美國進行，屆時將有3萬人參與試驗，假如試驗成功，將在9月率先為英國供應3000萬劑。



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英國牛津大學研究團隊早前對6隻猴子進行測試，發現部分在14天對病毒產生抗體，並在28天內全部產生抗體，惟未令避免猴子染病及減少體內病毒數量。

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