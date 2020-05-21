  • 29°C
香港時間 : 2020521日 (四) 23:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美國向英藥廠訂3億劑疫苗

環球政經 22:22 2020/05/21

分享：

美國衛生及公共服務部（HHS）同意為英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）提供多達12億美元的資金，以加快該公司與牛津大學合作推出的疫苗，並已訂購3億劑，預計在今年10月取貨。

相關文章：特朗普：疫苗將於年底問世 稱自己已拯救150萬人生命

該款疫苗名為「AZD1222」，由牛津大學研發、阿斯利康獲授權生產。阿斯利康表示目前已達成至少4億劑疫苗的合同，並有能力生產10億劑疫苗。據報，疫苗的第三階段臨床試驗將在美國進行，屆時將有3萬人參與試驗，假如試驗成功，將在9月率先為英國供應3000萬劑。

相關文章：牛津大學測試新冠肺炎疫苗 獼猴接觸病毒28天内無感染

英國牛津大學研究團隊早前對6隻猴子進行測試，發現部分在14天對病毒產生抗體，並在28天內全部產生抗體，惟未令避免猴子染病及減少體內病毒數量。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

牛津 美國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【美股戰報】首領失業救濟金人數續減　道指開市微跌23點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

旺角曉珀三房　5年蝕120萬
旺角曉珀三房　5年蝕120萬
【新盤開價】長沙灣The Campton呎價由1.42萬起專家點睇開價﹖ 再睇埋示範單位岩唔岩你心水
【新盤開價】長沙灣The Campton呎價由1.42萬起專家點睇開價﹖ 再睇埋示範單位岩唔岩你心水
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
卓悅主席妻沽舖　8年蝕千萬
卓悅主席妻沽舖　8年蝕千萬