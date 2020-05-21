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【美股早市】波音助道指升逾100點 Amazon創新高後倒跌

環球經濟金融 22:24 2020/05/21

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美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧接連開火炮轟中國，中美關係的風險再起，但美國上周首次申領失業救濟的人數進一步回落，美股場外跌幅收窄，周四開市偏軟。隨著重磅股波音急彈，道指倒升最多117點。Facebook和亞馬遜同創新高，但後者隨後倒跌。

【美國經濟】上周244萬人首領失業救濟遜預期

【歐洲經濟】歐元區PMI反彈 惟5月商業活動仍慘淡

重磅股波音（Boeing，美︰BA）升逾7%，撐起道指和標指。主因波音股票獲加皇（RBC）看好，評為跑贏大市（outperform），目標價164美元，明顯高於周四開市價的137美元。

Facebook（美：FB）和亞馬遜（Amazon，美：AMZN）同創即市新高，分別高見237.2美元和2525.45美元，但後者現倒跌約0.3%，Facebook則維持大約2%升幅。

歐元連升4日後，升勢暫止，匯市變動不大。美匯指數升0.3%，報99.43；歐元曾跌0.3%，報1.0952美元；日圓曾跌0.3%，報107.85兌1美元。美元靠穩，金價軟，現貨金曾跌1%，報1731.37美元。

美國原油庫存上周減少500萬桶，優於市場預期的庫存增加，利好油價。紐約期油曾升3.5%，報34.66美元，是3月以來高位；布蘭特期油曾升3.2%，報36.88美元。

責任編輯：方賢

 

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