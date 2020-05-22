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【周末好去處】茶具文物館辦紫砂器具展覽　疫情下將分段式入場

商業 12:00 2020/05/22

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茶具文物館明日（22日）起，舉行「陽羨清韻：茶具文物館羅桂祥紫砂珍藏」展覽。

茶具文物館明日（22日）起，舉行「陽羨清韻：茶具文物館羅桂祥紫砂珍藏」展覽，展出逾百套明、清及二十世紀時期的紫砂器具。例如清朝時期的外銷梨形小壺，以及二十世紀時期的圓肩歛足壺、環龍三足刻銘壺、巧色芒果壺等珍品。

展覽在茶具文物館一樓展覽廳舉行，展期至明年7月31日。如果有興趣了解更多詳情，可瀏覽網頁或致電28690690查詢。而在展廳內會播放香港陶藝家黃美莉，示範製作紫砂壺的影片，並於教育角布置古代文人書房場景。

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不過，茶具文物館因應新冠肺炎疫情，將會局部開放，並實施特別安排及防疫措施，包括採取分段式入場、控制人流，以保障參觀人士健康。

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紫砂器具不只茶壺　不同年代各有不同
紫砂器具盛產於明、清時期，在明末以後有更多文人直接參與製作紫砂茶壺。雖然日常生活最常接觸和聽說為紫砂茶壺，但亦有不同種類的紫砂器具，包括文房用品、鼻煙壺、陶瓷枕及小品擺設。不同時期的紫砂器具，亦有當時的特式和時代感。

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責任編輯：馬意文

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