會德豐茶果嶺KOKO HILLS　最快下月賣樓

多個新盤先後登場，會德豐地產今日（5月21日）宣布，旗下茜發道第一期項目，正式命名為「KOKO HILLS」。會德豐地產常務董事黃光耀說，項目分三期發展，第一期涉及413伙單位，設一房至四房間隔，實用面積由300多平方呎起，至最大1,300平方呎，並以兩房至三房間隔為主，佔總供應八成。

他續說，項目仍待批預售樓花同意書，料獲批後，會於短期內推出。被問到定價時，黃光耀坦言，除了參考同區及港島東，亦留意何文田山，強調會以貼市價推盤。

翻查紀錄，項目所在地皮，原為茶果嶺高嶺土礦場，由會德豐地產於2016年11月，以63.88億元投得，以最高可建樓面計，每平方呎樓面地價約7,729元。會德豐地產主席梁志堅當時透露，將投資125億元發展。若以此水平計，每平方呎發展成本約13,800元，若考慮到利潤、發水樓面、及實用率等因素，預計日後推售時，實用呎價高見20,000元以上。更重要的是，發展商表示，約五至六成單位，可欣賞維港景色，為項目再增賣點，相信定價會更高。

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