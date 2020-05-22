【阿里巴巴業績】阿里今日收市後放榜 料上季經調整盈利跌3成

▲ 阿里巴巴明日（22日）收市後放榜，受累新冠肺炎疫情，市場料阿里巴巴上季Non-GAAP盈利將按年下滑3成。

電商巨擘阿里巴巴 （09988） 將於今日收市後放榜，並於香港時間晚上7時半舉行業績會，介紹集團上季度及截至3月底財年業績表現。受累新冠肺炎疫情，市場料阿里巴巴上季業務表現疲弱，集團近4年來更可能首次錄得季度Non-GAAP（非通用會計準則）盈利負增長，收入增長亦將大幅放緩。

綜合彭博數據，市場預期阿里巴巴上季（財年第四季）收入為1,070億元（人民幣，下同），按年增長14%，按季則大幅下滑66%；Non-GAAP純利按年倒退31%至155.7億元，按季大幅下滑近7成。

阿里巴巴近年業績保持高增長，過往季度成績表屢屢超越市場預期。不過，新冠肺炎疫情在1月底爆發，阿里巴巴主席張勇在2月已形容疫情為「黑天鵝」，管理層更預告，旗下淘寶天貓、本地生活服務首季收入有機會錄得負增長，集團整體收入增長料會大幅放緩。

市場普遍預期阿里巴巴上季收入增幅，會由過去的逼近4成，放緩到10%至20%；而針對Non-GAAP盈利，本報統計券商預測的跌幅介乎3%至33%，反映市場對阿里巴巴上季盈利能力看法分化。

除上季業績外，集團業務復甦情況以及管理層對未來季度的指引，料亦將成為焦點。

阿里巴巴今日跌2.3%，報206.2元，成交48億。

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