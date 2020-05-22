【阿里巴巴業績】阿里上季Non-GAAP盈利增11%大勝預期　目標今年收入增28%（不斷更新）

▲ 阿里巴巴上季盈利大勝預期。

電商巨擘阿里巴巴 （09988） 於收市後放榜，上季收入按年增長22%至1143.1億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利增長11%至222.87億元，大勝預期。阿里巴巴上季列帳盈利跌88%至31.62億元，主要受集團在上市公司股權證券錄得投資損失影響。

阿里巴巴公布，至3月底，中國零售市場年度活躍消費者達7.26 億，較去年底增加1,500萬，中國零售市場移動月活躍用戶達8.46億，較去年底增加2,200萬。

綜合全年表現，收入增長35%至5,097億元，Non-GAAP淨利潤則增長42%至1,325億元。

阿里巴巴指引本財年的收入目標為6,500億元，相當於按年增長28%。

阿里首席財務官武衛稱，2月時指引季度業績將受不利影響，甚至在收入錄得負增長，但內地疫情控制迅速，3月起供應鏈改善，內地零售市場也快速復甦。

全球用戶9.6億戶

值得注意是，阿里巴巴首次在業績公告披露全球用戶數，阿里巴巴數字經濟體全球年度活躍消費者達9.6億，其中7.8億來自中國，1.8億來自海外。

因累「港版國安法」消息，港股今日全日跌逾1000點，阿里巴巴股價同樣欠佳，跌3.9%，報198.2元，成交80億元。

市場早前預期阿里巴巴盈利下滑

綜合彭博數據，市場早前預期阿里巴巴上季（財年第四季）收入為1,070億元，按年增長14%，按季則大幅下滑66%；Non-GAAP純利按年倒退31%至155.7億元，按季大幅下滑近7成。

以下為5大券商最新對阿里巴巴財年第4季的盈利預測

券商 預測季度盈利（人民幣） 按年變幅 中金 163億元 -26% 德銀 167億元 -26% 大摩 171億元 -24% 高盛 198億元 -12% 花旗 219億元 -3%

張勇1月形容疫情如「黑天鵝」

阿里巴巴近年業績保持高增長，過往季度成績表屢屢超越市場預期。不過，新冠肺炎疫情在1月底爆發，阿里巴巴主席張勇在2月已形容疫情為「黑天鵝」，管理層更預告，旗下淘寶天貓、本地生活服務首季收入有機會錄得負增長，集團整體收入增長料會大幅放緩。

市場普遍預期阿里巴巴上季收入增幅，會由過去的逼近4成，放緩到10%至20%；而針對Non-GAAP盈利，本報統計券商預測的跌幅介乎3%至33%，反映市場對阿里巴巴上季盈利能力看法分化。

除上季業績外，集團業務復甦情況以及管理層對未來季度的指引，料亦將成為焦點。

（第二版更新阿里巴巴業績）

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