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【中概回流】百度研退市「BAT」或終齊集本港　惟市值僅及美團四成

股樓投資 21:10 2020/05/21

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百度（BIDU）董事長李彥宏今日（21日）出席兩會時指，正內部研討在香港等地二次上市的可能，意味具代表性的「BAT」中資科技巨頭或終齊集香港。

雖然「BAT」較為人認識，不過百度近年股價持續向下，市值亦隨之縮水，與騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）逾4萬億港元市值相差甚遠。目前百度市值約370億美元即約2,900億港元，僅與小米（01810）3,000億港元市值接近，亦僅佔「ATM」中的美團（03690）7,400億市值的40%。

撇開有傳會來港上市的京東（JD）及網易（NTES），在美中概股仍有約5,600港元市值的拼多多（PDD）在其之上，緊隨其後的則有好未來（TAL）及攜程網（TCOM）等，市值分別約為2,500億及1,200億港元。

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撰文 : 投資組

美股 股票 人大政協兩會 阿里巴巴－SW（09988） 李彥宏

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