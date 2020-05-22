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微軟下月推雲端電子郵件簽名功能　可跨平台使用

科技 09:00 2020/05/22

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為解決用戶煩惱，微軟（Microsoft）目前正開發一項雲端同步功能，用作整合電子郵件簽名檔。

公事往來最常用的工具非電子郵件莫屬，不少人更會在加上簽名檔。不過相信用過電子郵件的你都會發現一個相當麻煩的問題，當在不同設備上使用同個簽名檔，都要自行複製貼上來完成。為解決用戶煩惱，微軟（Microsoft）目前正開發一項雲端同步功能，用作整合電子郵件簽名檔。

>>>【Build 2020】微軟開發全球第5大超級電腦　AI同步處理多項任務

>>>【Build 2020】微軟把握疫情機遇　瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」

據外媒SoftPedia報道指，微軟正開發新功能，讓用家電子郵件的簽名檔轉存於雲端，即用戶只需創建一次簽名檔，就可以同步到所有電子郵件信箱上，無論是Mac、Android或iOS 設備都可即時用到，毋需再複製貼上。

消息指，微軟計劃將於下月正式發布，首個適用的電子郵件平台為Outlook for Windows。SoftPedia又指，目前臨時解決的方案只有一個，就是在現有的雲端文件工具如Google 文件、Word等功能上建立個人簽名，然後從上面直接複製貼上到Outlook即可。不過當微軟計劃完成後，就毋需多重功夫，節省不少時間。

>>>【Build 2020】以AI輔助心理輔導　港團隊首奪微軟Imagine Cup總冠軍

>>>【Build 2020】微軟推「Project Reunion」　統一開發Windows環境

責任編輯：曾曉汶

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