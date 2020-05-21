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母公司連續虧損　 Victoria's Secret關閉北美250家門店

環球政經 19:45 2020/05/21

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Victoria's Secret母公司L Brands首季銷售下跌37%，至16.54億美元，淨虧損為2.97億美元，已經為該公司連續虧損的第三個季度，及後L Brands宣佈，將在今年永久關閉該品牌於北美的250家門店。

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另外該公司亦宣佈，與私募基金Sycamore Capital於年初達成的收購協議告吹，根據協議内容，Sycamore Capital原定於今年第二季以5.25億美元收購Victoria's Secret 55%股份，不過 Sycamore Capital因不滿Victoria's Secret因爲疫情關閉線下零售店和暫停電商業務一連串行動而要求解約。

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據消息指，母公司L Brands 原本打算集中發展表現較好的Bath＆Body Works，不過專家指現時 Bath＆Body Works 也面臨挑戰，總銷售額下降了 18％，情況不樂觀。

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撰文 : 歐高榮

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