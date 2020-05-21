科企研警用AI機械人　未來或可取代執法者？

▲ 新加坡國家公園管理局早前宣布，藉AI機械狗計算當地公園的人潮聚集程度，並透過喇叭廣播提醒民眾保持社交距離。（法新社資料圖片）

人工智能（AI）機械人曾一度被人指出有望取代人類，令他們失去工作。新加坡政府早前嘗試以遠程控制的巡邏機械狗，提醒市民在新冠肺炎爆發期間應保持距離。

以往主要以開發球型機械人為主要業務的科企Sphero宣佈，將開發安全用途的機械人和AI工具，而其目標客戶就是政府、特務組織等。

疫情推動 機械人再試搶飯碗

Sphero以往曾生產不同功能的球型機械人，累積共已出售400萬部機械人，近年則是以教育目的為主。可是，公司曾公開表示製造機械人並不像外界想像般有利可圖，公司曾於2018年裁員並中途放棄與迪士尼的合作項目。

一直以來，雖然公司旗下有不同功能的機械人，卻從未推出與軍事或急救相關的功能。事實上，軍用機械人早已有先例：英國軍方擁有炸彈處理機械人，而美國正在測試機械人戰鬥車。作為機械人研發公司，Sphero當然不會放過這商機。

公司宣佈，創辦子公司Company Six，專注開發安全用途的機械人。而公司的前營運總監Jim Booth將擔任子公司的行政總裁。擁有軍事經驗的Booth透露，團隊將為處於危險環境工作的緊急服務人員，開發相關工作的機械人。

今次疫情令不同行業都應用科技，如網上學習及遙距工作等。不少企業都預料，疫情過後將會促進自動化，減少工作崗位。會計師事務所安永（EY）早前發表調查指，近3000名企業高層當中，有41%表示企業正為疫情後作準備而加快投資自動化。多達72%表示在疫症爆發前已計劃進行轉型。有42%表示，疫情過去將專注於數碼化和科技的相關投資。

機械狗多功能 準確收集數據

事實上，以AI機械人進行管理，除了可以提準確度及減輕人力短缺的壓力外，亦可加快收集數據。除歐美國家外，亞洲亦開始有政府使用AI機械人。新加坡國家公園管理局早前宣布，於公園放置機械狗，管理民眾社交距離。

機器狗變身牧羊狗 遠赴紐西蘭農場趕羊

該局表示，工作人員可利用機械狗身上的攝影機，計算當地公園的人潮聚集程度，並透過喇叭廣播提醒民眾保持社交距離。該機械狗公司波士頓動力（Boston Dynamics）更與紐西蘭機械人雲端服務商 Rocos 宣布合作，讓機械狗透過遙距管理於農場工作，甚至幫忙驅趕羊群。

責任編輯：楊匡然