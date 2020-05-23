全球素食熱潮興起　80後創本港首間素食超市

▲ 甘薯葉素食超市創辦人王世豪從小無肉不歡，但憑着「尊重生命、真正和平」的理念，堅持吃素至今已逾20年，更促使他放棄家族製衣生意，轉而從事素食推廣。（陳靜儀攝）

近年素食風氣盛行，不論是因為宗教原因，還是基於環保或動物權益，愈來愈多人改為茹素，對素食品的需求也就愈來愈高。全港首間素食超市「甘薯葉」成立於2014年，除了做一般零售生意外，也同時是素食品代理及批發商。

受母親影響，王世豪（Gordon）自15歲開始茹素，是一名蛋奶素者。他當初花了整整半年時間了解素食，更笑指自己從小無肉不歡，也不特別愛吃蔬菜水果，但憑着「尊重生命、真正和平」的理念，堅持吃素至今已逾20年，而這份堅持，更促使他放棄家族製衣生意，轉而從事素食推廣。

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「尊重生命」 棄家族生意轉行

Gordon從事製衣工作十餘年，坦言只是「搵錢工具」，家人和自己一直很想做些有意義的事情，於是索性轉型，在製衣廠房原址開設素食超市。

取名甘薯葉，即番薯葉，過去曾是被人唾棄的食物，現在因為營養價值高的緣故，人們開始逐漸推崇。「番薯葉跟素食的命運相似，在過往不受重視，需要時間逐漸被發掘，才會備受關注。而且番薯葉容易種植，寄語素食在未來的蓬勃發展。」

對Gordon來說，除現有的素食者，他更想要接觸潛在的消費者，也就是一群對素食有興趣的肉食人士。

素食無得迫，必須由心出發。吃肉雖然是現時主流的飲食方式，但只要對素食有興趣，其實一餐半餐素食已經是一個好開始。

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誤解太多 素食文化待普及

Gordon又指，雖然素食生活已為大眾所接受，但不少人對素食文化仍存在很多誤解。港人普遍認為茹素未能給予身體足夠養份，容易造成營養不良。但事實上，大部分素食者的健康狀況均屬良好，只要從不同食材中攝取所需營養，即使是純素食者，也沒有出現營養不均衡的情況。而一般人認為素食引致的健康問題，其實只是因為個別素食者偏食所致。

此外，大眾對素食仍停留於傳統中式食物的概念，例如是素菜、豆腐、素餃等，覺得沒有太多選擇，味道過於清淡。然而，現時新式素食餐廳林立，食物的味道與外觀變化已經較以往大有不同。

甘薯葉素食超市提供超過700種素食產品，同時顧及不同類型素食者的需要，純素、蛋素、奶素食品應有盡有。當中有400款屬冷凍食品，包括素牛、素燒味等肉類代替品；又有不少素食點心、罐頭和零食，絕大部分從台灣及馬來西亞進口。

▲ 甘薯葉素食超市提供超過700種素食產品，稱得上全港最齊全，並顧及不同類型素食者的需要，有純素、蛋素、奶素等食品。（陳靜儀攝）

▲ 當中有400款屬冷凍食品，包括素牛、素燒味等肉類代替品；又有不少素食點心、罐頭和零食，絕大部分從台灣及馬來西亞進口。（陳靜儀攝）

為確保產品質素，Gordon甚至會親赴當地廠房參觀，了解及監察其衞生環境和生產過程，並要求廠商提供素肉成分的化驗報告。他認為，品質安全遠比款式味道重要，堅持親自試過後才引入。此外，超市又有提供自家品牌產品，為客人提供既方便又易於讓人接受的素食產品，如米漢堡、叮叮飯或意大利麵、素包等都是店舖的熱賣產品。Gordon又在甘薯葉設立迷你廚房，不時舉辦試食會，即場烹煮食材讓客人了解味道。

▲ 超市提供自家品牌產品，為客人提供既方便又易於讓人接受的素食產品，如米漢堡、叮叮飯或意大利麵、素包等都是店舖的熱賣產品。（陳靜儀攝）

現時品牌營業額平均每年逾千萬元，但由於當初耗用龐大的創業資金，用作自置辦公室、倉庫、冷櫃等，至今仍未回本。不過Gordon強調，

開設甘薯葉主要是為了推廣素食理念，生意反而是其次，最重要是繼續做好宣傳教育，將素食文化逐漸普及化。

記者：施雯雯