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【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃

商業 19:01 2020/05/21

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港府早前已解釋申請的細則和程序，並強調整個制度並不是為個別僱員申請就業補貼，而是協助僱主持續聘用僱員。

保就業計劃本月25日接受申請。港府早前已解釋申請的細則和程序，並強調整個制度並不是為個別僱員申請就業補貼，而是協助僱主持續聘用僱員。只要僱主6至8月份聘請的僱員人數與3月份相同，並將補貼全數用於支付僱員薪金即可。

【遙距營商計劃】申請前要睇真　獲資助1個月內需開始項目

不過，仍有僱主或僱員，對保就業計劃有不少細則和條款有感不解。記者向該計劃熱線查詢，解答申請的箇中疑難。

1. 僱主能否為臨時僱員申請保就業計劃？
能夠，只要臨時僱員每周工作不少於3天。不過，從事建造業或飲食業的臨時僱員，若僱主曾申請該兩個行業的防疫抗疫基金支援，便不能同時申請保就業計劃。

2. 臨時僱員同時受聘於兩間公司，兩位僱主能否同時以該僱員的名義申請？
能夠，只要兩位僱主分別為該名僱員於今年3月31日前，開設強積金戶口及供款。

3. 自僱人士沒有開設自僱人士的強積金戶口，但曾以僱員身份開立強積金戶口，能否以僱員戶口申請自僱人士的補貼？
不能。自僱人士申請補貼時，必須於今年3月31日開立自僱人士的強積金戶口，即使擁有於今年3月31日前開立的僱員強積金戶口，亦不能以此申請自僱人士的補貼。

4. 的士司機曾申請防疫抗疫基金下的的士及紅色小巴司機補貼，能否再申請保就業計劃下的自僱人士7,500元補貼？
可以。

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意

九成九的士司機無強積金戶口　未能受惠保就業計劃
不過，的士司機從業員總會秘書長黃大海直言，的士司機大部份年紀較大，更舉例該會超過5萬2千名會員中，九成九會員都無開立強積金戶口。故是次的保就業計劃，即使同為自僱人士亦未能真正受惠。

【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思

記者：馬意文

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