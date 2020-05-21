【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情下，中國成為美國和其他西方多國的指責對象。彭博社分析，中國「戰狼外交」的強硬作風，令中國錯過在這次全球危機中表現自己、彰顯國力的機會。

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四月中時，歐美成為疫情的重災區，各國將爆發疫情的矛頭直指中國，中國也有反擊，指西方國家抗疫工作失利，其中較為矚目的，除了是中美關係，還有與法國展開的外交罵戰。

中國指責法國安老院有員工擅離職守，導致死亡人數飆升，更以法國放棄與台灣長達30年的貿易合同作為談判條件；法國對此嗤之以鼻，更是積極唱反調，揚言會繼續與台灣保持貿易來往。

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類似的矛盾在twitter上屢見不鮮，每有批評指控，中方都會作出反駁。彭博社分析指，中國在這場疫情中忙於「戰狼外交」，以強硬方式反駁西方國家指控，錯過彰顯國力、表現自己的機會。

分析認為，在疫情爆發之初，美國並無發揮一貫以來世界領袖的作用，總統特朗普更批評歐洲國家因遏制病毒傳播而相繼封關；中國實應把握時機，帶領和協助各國解決這場全球危機。

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首先，中國在這次抗疫中的擁有的經驗領先各國。分析認為，這是很好的機會，讓中國展現自己的科學、醫學方面的實力，而非花拳繡腿。

疫情爆發之初，中國亦確有承諾會在數周內派遣醫療隊伍和醫療物資到其他國家，包括意大利，西班牙，塞爾維亞，愛沙尼亞，希臘，保加利亞，斯洛文尼亞，法國也榜上有名。

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此外，多條醫療物資的生產鏈都在有世界工廠之稱的中國，令中國在這次疫情的角色更為重要。然而，中國送出的物資不只一次被西方指稱不合規格，無疑令形象扣分。

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記者：葉芷樺

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