生產力局辦網上招聘展　提供近百職位並設網上面試

▲ 香港生產力促進局將於5月28日至31日舉行首個「生產力局網上招聘展」，為有意加入生產力局的人才實現創科夢想，招聘展將提供接近100個職位空缺。(資料圖片)

受新冠肺炎疫情影響，企業透過實踐工業4.0或企業4.0，加速數碼轉型的步伐。為積極廣納人才，香港生產力促進局將舉辦首個網上招聘展，為應屆畢業生及有經驗的人才提供創新及科技業就業機會，且藉此為創新及科技產業帶來積極的動力。

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生產力局將於5月28日至31日舉行首個招聘展，提供接近100個職位空缺，涵蓋智能製造、機械人和人工智能、智慧城市及數碼化轉型等。網上招聘展將舉辦四場分別以智慧城市、智能製造、機械人及人工智能等題材的互動網絡研討會，包括廣東話、英語及普通話環節，透過生產力局內的專才分享，協助求職者掌握職位的發展前景、分享行業概況及面試小貼士，歡迎應屆畢業生及求職者參加。

另外，亦會在招聘展期間提供網上面試機會，屆時與生產力局代表將與求職者遙距面談，有意者可透過專門網站登記及上載履歷。

「生產力局網上招聘展」詳情

日期：5月28至31日

形式：互動網絡研討會/網上面試

語言：廣東話、英語、普通話

對象：大專或以上學歷人士

登記網站：https://recruitfair.hkpc.org/

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責任編輯：蘇穎琪