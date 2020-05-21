乘聯會︰5月汽車零售有望錄得按年正增長 近一年來首次

▲ 乘聯會估計，5月內地汽車零售有望錄得正長，為去年6月來首度。

內地乘用車市場信息聯席會表示，疫情常態化下經濟社會發展穩步推進，多數地方刺激政策在近期集中生效，加上疫情期間受抑制的購車需求回補，5月汽車零售有望迎來近一年來首次按年正增長。

乘聯會指出，5月以來，廠家和經銷商紛紛推出促銷活動，同時各地車展陸續重啟，促進消費需求釋放。該會初步推算，本月狹義乘用車零售市場大約為164萬部左右，按年增長約4%。

該會續指，近期市場回升主要來自於政策驅動和前期需求回補，截至5月上旬，已有11個省、24個市陸續發布了促進汽車消費政策，其中18個省市的政策將於年中結束，政策刺激下的集中購車對於5、6月的市場恢復能夠起到較好的促進作用，但如果下半年缺少政策加碼，對市場的拉動作用將逐漸減弱。

另一方面，國際疫情蔓延影響進口車供給，促使消費者提前搶購，對於近期市場反彈也提供了一定支撐。此外也要注意，近期需求的集中釋放一定程度上可能透支部分下半年銷量。

乘聯會亦提醒，消費需求的基本面未見明顯改善，難以對車市恢復形成持續的支撐作用。此外部分地區疫情反覆，給經濟恢復帶來新的風險，境外疫情輸入壓力不減，整車及零部件進出口受到較大壓力。後續市場面臨諸多不確定因素，有待進一步分析觀察。

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編輯︰侯景成