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【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設

科技 20:40 2020/05/21

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三星宣布與美國國防部攜手合作，針對美軍需求打造Galaxy S20戰術軍用版（Tactical Edition）手機。

三星於今年初推出Galaxy S20系列手機，成績不俗。近日三星又有新搞作，宣布與美國國防部攜手合作，針對美軍需求打造Galaxy S20戰術軍用版（Tactical Edition）手機，特製予聯邦政府和國防部，不設公開發售。

>>>三星Galaxy S20+奧運版取消　明年或改推另一款特別版手機

>>>【5G手機】疫情影響銷情　三星Galaxy S20出貨量僅上代60%

三星宣布，Galaxy S20戰術軍用版（Tactical Edition）手機正式登場，專為美軍而設，功能上亦針對他們的需求量身打造。例如允許美軍在配戴夜視鏡情況下開啟手機屏幕，不會因為手機屏幕亮度影響視覺；引入DualDAR架構，確保數據達到最高程度機密防護；開啟隱形模式時，會關閉所有LTE及廣播通訊，防止敵軍追蹤裝置，隱藏行蹤。

開啟隱形模式時，會關閉所有LTE及廣播通訊，防止敵軍追蹤裝置，隱藏行蹤。（三星官網圖片）

Galaxy S20戰術軍用版採用三防效果的保護殼配件，即防塵、防震及防水。（三星官網截圖）

與此同時，Galaxy S20戰術軍用版採用三防效果的保護殼配件，即防塵、防震及防水。而規格方面，大部分都與一般版本的Galaxy S20相同，採用6.2吋AMOLED屏幕及Qualcomm Snapdragon865處理器。

不過值得注意的是，Galaxy S20戰術軍用版將於今年第3季正式推出，但由於此款手機是與美國國防部合作打造，所以不會進入消費者市場銷售，僅限美軍專用。

>>>【5G手機】1.08億像素夜攝功能有幾勁？實試旗艦機Galaxy S20 Ultra

責任編輯：曾曉汶

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