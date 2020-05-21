【港股追蹤】炒完就散水？　睇實呢堆股份走勢

大市今日（21日）午後轉弱，多隻生物科技股出現單日轉向，由升轉跌。除此之外，近期同樣熱炒的教育股，亦出現相似現象，股價午市全面走弱，投資者或要小心板塊經過多日炒作後，或開始獲利回吐。

板塊股份中，以今日除淨的新高教集團（02001）跌勢較急，全日跌6.2%，收報4.15元；建橋教育（01565）及睿見教育（06068）均跌逾5%；以在綫教育概念受到炒作的新東方在綫（01797），股價今日亦錄得近4.7%跌幅，收報32.5元；近周走勢強勁的希望教育（01765）亦由高位回吐近4%。

行業升勢其實由3月下旬，恒指見底開始後出現，一直延續至本周，多隻股份累計升幅都超過30%，甚至更多，遠跑贏同期大市走勢，有資金高位沽貨亦屬預期之內。由於5月到8月份是教育股招生旺季，可以預期今次調整未必是終點。整固過後，各大企業在7月，8月份公布上半年業績前，或會再開展下一輪升浪，值得繼續留意。

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