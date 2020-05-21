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海洋公園救亡　商經局提三項未來發展定位

環球政經 18:51 2020/05/21

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立法會財委會至今仍未通過向海洋公園資助54億元撥款申請。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）會見傳媒，就支援海洋公園的撥款方案提出三項未來發展定位。

第一點，成立40多年內的海洋公園在教育和保育方面，做得非常出色，具體，又獲廣泛認同的聲譽，這是海洋公園最大的有形與無形資本。所以政府會在海洋公園未來的重新定位上，更確立鞏固海洋公園在教育上的優勢。

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第二點是公園在十多年來，就住主題式、樂園式作招徠。有不少意見指，海洋公園須審視這個定位，但不是擴張而是調整。因現時公園內的機動遊謝需要大量資金去興建，以及有一個頗為沉重的維修負擔，而且周邊地區的樂園亦有相類似設施。籲海洋公園調整或縮減這方面投資，達至減少在不必要地方上的開支，並把資源回歸保育及教育工作。

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最後，海洋公園有發展潛能，如酒店以及即將完工的水上樂園，都令客人延長逗留在園內時間。擬利用園外的地方，如深灣一帶遊艇會，正停業的珍寶海鮮坊、傳統漁村，以及其他地區發展結合。

商經局冀是次改動可令海洋公園營運上更有彈性，不用依賴政府資助，同時注入新經濟動力，令其在新定位方向繼續工作。

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