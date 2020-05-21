【美團股價】買美團ELN贏盡19厘息差？ 先認清與定期存款2大分別

▲ 美團一個月期的ELN最高息達25厘，較定存冠全城的6厘息率高，但專家提醒相關投資風險。

具備染藍條件的3大焦點新經濟股（阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ），近日備受熱捧；個別股民怯於高追，於是轉吼定價有折扣的另類投資，如股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）等。舉股價頻頻破頂的美團為例，一個月的息率最高有25厘（年息計）；反觀市面的港元定期存款息率，即使冠絕全城的港元定存息亦只是6厘，此乃集友提供的7天短存，以6厘膺高息王（見表），但仍較以上3隻熱門新經濟股的ELN低19厘。

誠然，在新冠肺炎疫情漸緩和的後疫期時代，投資者面對零息的大環境，難免急欲為辛苦錢覓好出路，縱使ELN及定存同樣是以「息」誘作餌，但專家提醒，ELN與定存兩者有兩大不同，主要分別為（1）風險、（2）及入場費。

首先，ELN是股票類別，而股市易受疫苗等消息左右而忽上驟落，恍如過山車，即使ATMX（即阿里巴巴、騰訊、美團及小米的簡稱，以其公司英文名稱字首為代表）新經濟股最近當炒，但慎防仍有價息雙失的潛在風險。

道理很簡單，倘若遇上市況不就，投機者或需摸頂接蟹貨，以美團為例，一個月期以九三折訂價的ELN息率高達25厘，以其正股今天（21日）收市127.6元計，若一個月後ELN合約到期時，其正股的股價企穩於119元或以上，投機客可穩袋逾20厘高息；反之，一旦股價失守接貨價，捧場客須以較貴價坐貨。

分別1：新經濟股股價波幅 大於定存貨幣

而憧憬最快於8月變恒指成份股的美團，今天（21日）曾創上市新高至131.4元，但3月時亦曾低見72.4元，可見股價短期波幅甚大。

那邊廂，追息族欲在集友敍造短存賺盡6厘息，亦有賺息蝕價的風險，因「高息王」須以10萬元人民幣先兌換作港元，扣除換滙的買賣差價，實質回報唯恐打折。可是，在岸價兌美元今年高見6.8597；低見7.1148，年內高低波幅僅約4%。

分別2：股票掛鈎工具 入場門檻高於定存

ELN與定存的第2大分別是門檻，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享透露，專攻大戶的ELN，起存額則要100萬元，至於可供散戶投資的ELI （Equity Linked Investment）、股票掛鈎投資，星展允廿萬元起可以參與，而息率條款跟主攻專業投資者的ELN相若。

相反定存的進場較易，綜觀廿多間傳統銀行，3個月期的港元定存息以工銀亞洲的4.2厘最高，這中資行容許1,000元新錢進場，但須全新指定理財客，且以特定程式開立，上限10萬元。至於一年期港元定存，則以信銀國際的1.55厘稱霸，上車銀碼為1萬元，堪稱低門檻最高的長息，而簡簡單單的定存屬零成本，畢竟不涉任何手續費，好息族於一年後按理大可淨袋155元利息。

此外，明天（22日）公布業績的股王阿里巴巴 （09988） ，旗下ELN的息率相對較低，同樣按一個月期及九三折衡量，息率為18厘。而昨天已放榜的小米 （01810） ，其結構性工具如ELN等也升溫受捧，惟貪息族注意，其息率已下調，如以九三折釐訂的一個月期ELN，王良享表示，息率由本周二高達26厘，稍降至今天的24厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪