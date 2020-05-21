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同程藝龍首季經調整溢利按年跌83%　料第二季收入按年倒退近3成

金融經濟 17:37 2020/05/21

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同程藝龍首季收入按年跌43.6%，料第二季收入淨額按年減少24%至29%。

同程藝龍 （00780） 收市後公布季績，截至3月底止，首季收入按年跌43.6%至10.05億元（人民幣，下同）；經調整溢利按年減少82.6%至7810萬元。集團預計，第二季的收入淨額將按年減少24%至29%，經調整溢利將為1.2億元至1.7億元。同程藝龍今日高開低走，收市跌1.47%，報13.42元，成交額1.5億元。

業務方面，住宿預訂、交通票務收入分別為2.29億元及6.87億元，分別按年倒退53.2%及45.4%。集團表示，集團業務無可避免受到新冠肺炎疫情的影響，由於全球各個政府實施出行限制及封城政策，以致住宿預訂服務及交通票務服務需求下降。

用戶方面，平均月活躍用戶按年下降25.5%至1.48億人次，平均月付費用戶則按年減少35.9%至1480萬人次。

同程藝龍披露，首季約82.5%平均月活躍用戶來自騰訊 （00700） 旗下平台的社交軟件。截至3月底止，非一綫城市的註冊用戶佔比為85.7%；首3個月，56.1%的新註冊用戶來自三綫或以下城市。

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編輯：陳華

疫情 住宿 軟件 同程藝龍（00780） 騰訊 新冠肺炎疫情
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