平安好醫生換CEO　點解滙證上調目標價？

今年明星股之一的平安好醫生（01833），近日有主席兼首席執行官王濤被免職，股價曾短暫受挫，滙豐證券報告指，看好新任CEO方蔚豪的履歷及經驗，可帶領平安好醫生向前走，更調升目標價至117.5元。

報告指出，方蔚豪與監管機構、醫院等建立的良好關係，將有助于增加平安好醫生在醫保支付方面的業務布局；作爲平安集團大醫療健康生態圈的重要成員，方蔚豪可以幫助平安好醫生協同母公司平安集團的資源，加强與集團的聯動，並保持專業員工和架構保持不變。

此外，滙豐認為，在政策方面，國家發改委首次提及互聯網醫療醫保首診制是一個重要的里程碑，此項政策進一步證明了中央政府對于中國普及在線醫療的决心和承諾，越來越多的省政府推出醫保報銷互聯網醫療服務的計劃。而在公司業務層面：1）平安好醫生已經打通湖北省醫保在線支付；2）平安好醫生的 AI 系統獲得世界家庭醫生組織的最高級別認證。

滙豐相信，消費者接受速度會加快，在線醫療服務的使用率亦會提高，平安集團會繼續提供合作支持，推出更具多樣性和針對性的産品。從長遠來看，政策利好因素也會支持股價表現。以反映以上利好因素，維持「買入」評級，目標價提升至117.5元。

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