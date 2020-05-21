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【冷知識】專家：「黃色」聯想字被禁　Google早已明文規定

科技 17:26 2020/05/21

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，其實Google一早已經明文規定，禁止「黃色」的聯想字符，因為有機會與色情暴力有關。

今日有網民發現，在搜尋引擎Google輸入「黃色」二字，沒有任何建議字詞，而其他藍、紫、綠、紅等就有建議字符，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，其實Google一早已經明文規定，禁止「黃色」的聯想字符，因為有機會與色情暴力有關。

方保僑表示，當用戶輸入字符到搜尋器準備搜尋時，搜尋器通常會有「自動完成功能」，即有與用戶輸入相關的聯想字符出現。至於為什麼「黃色」一字沒有聯想字符出現，方解釋，Google早已將「黃色」一字列為有機會與暴力、血腥、不雅相關的字符，是以用戶輸入「黃色」一字後，搜尋器沒有自動完成。

其實該情況一早已經出現，並非近排的事情，應該是因為Google避免用戶搜尋到色情、不雅相關的內容。

Google的政策頁面已列明，如果搜尋字串包含暴力、血腥、粗俗或不雅內容的話，將會被移除，是以「黃色」一字沒有聯想字出現。（圖片來源：Google）

大家可以進入Google政策頁面查看具體文字項目

https://support.google.com/websearch/answer/7368877?p=blog_autocomplete_policies&visit_id=636455909964506732-3025655468&rd=1

方保僑表示，Google方面或會調整政策，看看稍後會否重新出現「黃色」的聯想字。

至於黑客是否能夠攻入Google系統，導致搜尋器無法顯示相關字符，方保僑回應指，世界上沒有什麼不可能，但要攻入Google，是非常困難的一件事。

＞＞＞機器狗變身牧羊狗　遠赴紐西蘭農場趕羊

＞＞＞【科技抗疫】藍牙追蹤能加快發現肺炎患者？　分析現有技術挑戰

責任編輯：李彥煒

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