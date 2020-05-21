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新西蘭總理提倡四天工作周　認爲有助刺激經濟

環球政經 17:50 2020/05/21

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五天工作周對香港人來説已經相當幸福，如果讓你一天只上班四天，不知道大家又有何感想？新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二（19日）發表公開講話，鼓勵僱主考慮實施4天工作周，或以較彈性方式安排工作，助僱員享有更多私人時間之餘，同時刺激國內經濟及旅遊。

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阿德恩周二到訪國內旅遊勝地Rotorua，與業界人士商討重興旅遊業對策，阿德恩表示聽到不少聲音建議實施4天工做周，亦認同在家工作相對靈活，同時不影響生產力。訪問行程完結前，她在facebook直播，提及收到業界的不同建議，包括減少每周工作日數、增設公眾假期等，亦有許多新西蘭人表明若工作更有彈性，因此她建議僱主考慮有關措施是否適合其工作環境。

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其實，新西蘭有不少公司一早實行4天工作周。以新西蘭信託公司Perpetual Guardian爲例，早於2018年實施4天工作周至今，一直被視為這項政策的成功例子。公司創辦人Andrew Barnes表示，4天工作周令員工心情更輕鬆，因此有助提升生產力，相當開明。

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撰文 : 歐高榮

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