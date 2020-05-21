東亞銀行︰疫情令數碼服務滲透率提升　擬推大灣區跨境按揭服務

▲ 東亞銀行總經理兼個人銀行處主管黃妮妞預計，今年高端客戶仍會有雙位數增長。

新冠肺炎疫情下，不少本地銀行的分行此前曾一度縮減營運時間及停業。東亞銀行 （00023） 總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，疫情令東亞數碼服務的滲透率增加，信用卡網上交易額亦增長了3成。

疫情對本港經濟造成嚴重衝擊，失業率亦上升，市場亦擔心本地銀行業務表現及資產質素會受到影響。黃妮妞指出，零售業務在疫情下仍錄得增長，首季財富管理交易量按年上升45%。在疫情期間有更多客戶轉用綫上財富管理服務。她又預計，今年高端客戶仍會錄得雙位數的增幅。

至於貸款方面，她表示目前公司的貸款質素大致與同行相若，未有惡化跡象；信用卡撇帳率則微升，但疫情帶來的風險仍然可控。她亦預期，今年零售貸款增幅將會放緩。

顯卓理財服務全新定位

黃妮妞又表示，東亞將重新定位顯卓理財服務，包括擴張財富管理團隊，加強跨地域服務及大灣區互通，推進數碼化等。東亞亦計劃在第二季內推出大灣區物業按揭服務，客戶可全程在香港處理大灣區物業的按揭貸款。計劃包括深圳、珠海、廣州、佛山物業，貨款額最高50%，上限1000萬元。

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