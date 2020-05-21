【新盤評析】The Campton貼地開價　留意座向揀單位

新盤大戰一觸即發，中資背景的萬科香港正式參戰，並公布長沙灣The Campton第1B期的首張價單，涉及94伙單位，折實價由484.1萬元起，至最貴877.8萬元，折實呎價則約14,288元至18,526元。有網民笑言，該盤雖位處市區，又鄰近地鐵站，但開價相對便宜，甚至平過屯門掃管笏新樓。由於開價吸引，項目首日已錄得逾580認購登記，超額認購逾5倍。

▲ The Campton今日（5月21日）正式開放示範單位，首日已錄2,500參觀人次。

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過去一年，不計The Campton第1B期，長沙灣另有3個全新盤發售：分別是長實（01113）旗下的愛海頌、中國恒大（03333）旗下的恆大‧睿峰、以及興勝創建（00896）旗下的WEST PARK。若以首批折實平均呎價計，萬科香港最平，惟以此比較，絕不公平，皆因各盤戶型不同，地點也有分別。舉例說，愛海頌主打兩房及三房單位，而WEST PARK則為翻新項目。

考慮到戶型及地點，若要直接比較，恆大‧睿峰則最合適。翻查紀錄，去年12月初，恆大‧睿峰公布首張價單，涉及86伙單位，折實價由547.2萬元起，至最貴927萬元，折實呎價則約21,245元至26,157元，較當時市價貴約一成。發展商另推出現金回贈優惠，且提供九成一按，惟首輪銷情慘淡。值得留意的是，當時經濟遠較現時好，且沒有疫情，惟發展商亦難去貨，足以證明此等定價，難吸引買家。

考慮到目前市況，萬科香港以較平價錢推盤，率先試探市況，實屬正常，若認購反應理想，日後更可加價。更重要的是，多個新盤連環登場，且打價格戰，若要與其他新盤搶客，萬科香港也只好跟隨，加上本地政情發展，以至中美關係發展，也隨時左右樓市，影響賣樓時機，故盡快清貨，手持現金最好。

事實上，萬科香港數年前僅以13.06億元，投得上述樓盤地皮，每平方呎地價只約4,249元，假設每平方呎建築費約4,000元，萬科香港即使平賣，也獲利甚豐。不過，地價平也有原因，皆因當年市道差，更有住宅官地流標，可見當年發展商非常審慎。其次，The Campton招標條款列明，發展商須於屋苑內興建垃圾站及停車場。若有意認購，則要小心挑選，其中低層A室、F室、G室、H室、J室、S室、R室住戶，相信最受影響。

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