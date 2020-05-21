【網易遊戲】洗走血字 上等人變輕漫 網易第五人格配合國家政策優化

▲ 內地「520遊戲熱愛日」，網易發公告優化遊戲，「血滴子」調整為「箭竹」。

昨日為內地的「520遊戲熱愛日」，網易（美：NTES）旗下大熱競技手遊《第五人格》當日在官方微博發布維護公告，因應國家政策修正遊戲的內場景或名字，以保障未成年身心健康。當中包括修改帶有「血」字的名詞，優化疑似血跡的場景。

內地當局對遊戲方面的管控愈加嚴厲，除限制未成年玩遊戲的每日時長及每月課金額度之外，遊戲內容亦有新要求，避免出現負面含義的名詞及內容。

網易美股昨日收市跌1.36%，報390.31美元，最新市值達504億美元。

官方公布的修正內容如下：

一：場景優化：地下室場景氛圍優化，清除疑似血跡。 二：時裝名稱調整：

1、「血滴子」調整為「箭竹」

2、「血扇」調整為「彼岸」

3、「血宴」調整為「赤宴」

4、「血影」調整為「緋影」

5、「血劍調整為「暮劍」

6、「邪派魅力」調整為「別樣魅力」 三：外在特質名稱調整：「上等人」調整為「輕慢」 四：求生者天賦名稱調整：「反面榜樣」調整為「從眾心理」

五：商城分期將於5月28日維護後下綫，已經分期的商品也無法續期，但仍然可以直接購買。另外，將陸續開啟渠道用戶未成人防沉迷政策。

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