【科技抗疫】藍牙追蹤能加快發現肺炎患者？　分析現有技術挑戰

▲ 包括新加坡等國家已陸續推出具藍牙追蹤功能的手機應用，以協助追尋新冠肺炎感染者。（圖片來源：法新社）

Google與蘋果推出「暴露通知（Exposure Notifications）」的API功能，透過藍牙進行新冠肺炎患者的接觸史追查，為兩大科技巨企少見的合作項目。因追查患者接觸史紀錄有助加快發現新冠肺炎傳播鏈，多個地區早已著手研究，早於3月已有國家推出具藍牙追蹤功能的應用，惟經驗顯示這些應用有潛在問題，至今的成效有一定疑問。

包括以色列、南韓與中國等國，都有透過電子應用去追查病患過往的行蹤，從而鎖定潛在病人。惟多種技術上可行的追蹤方法，例如透過手機營運商追蹤用戶定位數據、透過信用卡交易記錄進行定位等等，都有嚴重的私隱風險。相比下，以藍牙技術進行匿名、自願參與的追蹤，方案可行並相對可保障私隱，就獲得不少開發團隊考慮。

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事實上，新加坡早於3月已嘗試採用藍牙技術，推出具追蹤功能的TraceTogether應用，惟因蘋果作業系統限制，iPhone用戶要長期解鎖手機，並於畫面開啟該應用，才可開通追蹤功能，影響效果並嚴重增加電池消耗，情況未如理想。類似情況亦出現在奧地利的「Stopp Corona」應用。就此，「暴露通知」功能可謂救星，此後應用就算在背景運行，iPhone仍可進行藍牙追蹤。

不過，外媒Nature日前刊登分析文章，總結出數個運用藍牙追蹤技術的挑戰與問題：

1. 兩部手機的藍牙訊號強弱，以至手機的具體位置，例如在用戶的手上或背包中，都會影響追蹤緊密接觸的準確程度；

2. 應用下載，使用率高度影響追蹤的有效度，早前有調查指僅32%美國人願意在手機上安裝具藍牙追蹤功能的應用，而新加坡的TraceTogether應用，推出首月亦只有約110萬，約20%的國民願意安裝；

3. 沒有智能手機的民眾將完全被排除在外。

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有新加坡開發者就呼籲，進行接觸史追蹤時要小心過份依賴科技，它仍應是以人為本的工作。事實上，蘋果與Google兩企亦強調，傳統接觸追蹤方法如訪問調查，雖然需要資源頗大，並具有需時長、被調查者的記憶未必完整可靠等問題，但「暴露通知」功能定位亦只在輔助公共衛生機構的已有的追蹤工作，而非取代它們。

記者：周俊霖