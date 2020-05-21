日本4月出口創10年半最大跌幅 疫情拖累全球需求

上一篇文章
【美國經濟】面臨第二波裁員潮 美股道指期貨曾跌200點
受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，全球貿易陷入停滯。日本財務省周四（21日）公佈4月出口減少21.9%，為5.2023萬億日圓（約合3700億港元），創下2009年金融海嘯以來，10年半最大跌幅。
共同社報道，受疫情影響，日本對北美、歐洲及亞洲等主要地區的出口全面下滑。對美出口減少37.8%至8798億日圓（約631億港元），汽車、飛機發動機零部件等有所減少。
對歐盟的出口減少28.0%至4835億日圓（約347億港元），其中面向德國的汽車和面向荷蘭的汽車零部件等下滑。
對亞洲的出口減少11.4%至3.1297萬億日圓（約2246億港元），其中對華出口減少4.1%至1.1822萬億日圓（約848億港元），因藥物、化學品原料等有機化合物及汽車零部件需求下滑；而半導體等電子零部件則有所增加。
另一方面，日本從全球進口減少7.2%至6.1327萬億日圓（約4402億港元）。因原油價格下跌等，從沙特進口的原油等減少。
從中國的進口增加11.7%至1.7348萬億日圓（約1245億港元），出現復甦跡象。紡織品用絲線和纖維製品進口大幅增加，電腦、手機也有所增長。
日本4月更出現貿易逆差9304億日圓（約667億港元），是近3個月來首次。
雖然國內外經濟活動出現恢復的動向，但要回到疫情前的水平可能尚需時日，預料疫情影響長期持續至5月或以後。
日本央行會於周五（22日）展開緊急會議，商議鼓勵金融機構向規模較小、陷入困境的公司貸款，還考慮為各種規模的公司注入現金。
記者：葉芷樺
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品