【巴西疫情】鐵礦開採受阻礦石價飆升 鐵礦股勇猛

▲ 巴西疫情嚴重，鐵礦開採受阻，鐵礦石價格升勢強勁，多隻鐵礦股股價受惠走高。

新型冠狀病毒疫情肆虐巴西，總統博爾索納羅對病毒殺傷力抱懷疑態度，懶理防疫，令當地疫情大爆發，確診人數升至約30萬，列全球第3，即將超越排第2的俄羅斯。瘟疫橫行干擾當地鐵礦開採，鐵礦石供應減價格漲，帶動多隻鐵礦股股價飛升。

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巴西面積廣闊，礦產豐盛，是重要鐵礦石生產國，疫情令礦工工作受限，礦石開採進度受阻，干擾全球鐵礦石供應鏈，加上內地復工推高需求，鐵礦石價格節節上升。

商品報價機構Fastmarkets MB數據顯示，具指標性的含鐵量62%礦石價格，升至每噸約97美元，是9個月高位，大連商品交易所近月鐵礦石期貨價升至每噸107美元，較4月初價格升20%。

鐵礦石價格上漲，鐵礦股升勢凌厲，鐵礦巨頭Rio Tinto（美：RIO）繼3月股災急跌後，上周五及本周一連續2日裂口高開，周一收復200天綫，總部位於澳洲的全球最大礦商BHP Group（美：BHP）亦氣勢如虹，迫近200天綫。

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巴西疫情近期快速擴散，確診人數增長連連破頂，周三新增1.995萬宗，繼周二後再破紀錄，增速漸追上美國，美國近期平均每日增加2萬多宗。

惡劣形勢下，巴西眾議院通過法例，擬強迫國民在公眾場合戴口罩，否則面臨罰款。不過，能否成事仍然未知，因為法案仍要參院通過及總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）簽署才能作實。

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惟博爾索納羅作風出位，向來反對戴口罩，多次稱新冠肺炎與流感差別不大，又反對停工禁足，更曾親自出席反封鎖遊行。

巴西患者數目飆升，以至與博爾索納羅關係友好的美國總統特朗普（Donald Trump）亦不顧雙方「情誼」，稱考慮對巴西實施旅遊禁制。

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記者：林建忠

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