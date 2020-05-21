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【已更新】Google搜尋各種顏色　唯獨黃色無任何建議？

科技 16:40 2020/05/21

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有連登討論區網民日前發現，Google搜尋「黃色」無任何建議字詞，惟搜尋其他顏色如藍、綠、紅、白等，均有建議，質疑Google「河蟹」。

【19:00更新】Google 指出： Google 對於預測查詢字串（Autocomplete）有清晰的政策規定，禁止包含煽情露骨、粗俗或不雅內容，但演算法未必每次拿捏準確，我們在知悉相關情況後已檢視，並已經作出修正。

可參考以下政策規定 reference link: https://support.google.com/websearch/answer/7368877?p=blog_autocomplete_policies&visit_id=1-636455909964506732-3025655468&rd=1

目前用戶在Google搜尋「黃色」，搜尋器會正常彈出其他聯想字符。

有連登討論區網民日前發現，Google搜尋「黃色」無任何建議字詞，惟搜尋其他顏色如藍、綠、紅、白等，均有建議。Google無法搜尋有關「黃色」建議關連詞一事隨即引起網民熱論，質疑Google「河蟹」。

網民紛紛表示無法搜尋有關「黃色」關連詞，亦有指「Google 色情暴力都無提供關鍵字」，所以可能將黃色列入色情用語的分類。

本網記者於Google搜尋器嘗試搜尋黃色二字，亦同樣沒法得出關連詞，不過其他顏色就會如常顯示。

【已更新】【冷知識】專家：「黃色」聯想字被禁　Google早已明文規定

此外，有網民提到Yahoo搜尋器，即使搜尋黃色二字，也能如常顯示一系列關連詞，包括：黃色經濟圈、黃色大門、黃色暴雨警告、黃色經濟圈食店、黃色分泌物、黃色小鴨等。

責任編輯：張寶燕

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