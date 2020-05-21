【重新搭飛機】新規矩多多 去廁所請舉手 頭等最遲上機

▲ 【重新搭飛機】新規矩多多 頭等最後登機 去廁所請舉手

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行持續，但各地陸續重啟經濟下，航班也逐漸恢復。航空公司在疫情之下要維持經營，紛紛推出新規矩，搭飛機戴口罩在美國也成為了例行公事。歐洲有些搭飛機防疫新規矩更相當奇怪，例如頭等乘客最後才可以登機、所有乘客去廁所都先要舉手。

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機票愈貴，登機愈遲

法國航空（Air France）決定，讓座位在機身後部的乘客首先登機，意味首先接待經濟艙乘客，商務艙次之，頭等艙反而變成最後。

這是為了減少飛機走廊擠塞，同時避免前面艙段乘客已經坐好，後面艙段乘客統統都要經過的情況，降低病毒傳播風險。

乘客下機也可能需時更久，部分航空公司為了避免人流擠擁，空中服務員會一次安排一部分人動身下機，其他乘客則要繼續坐好。

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去廁所，請舉手

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）為避乘客在飛機廁所外排隊，要求乘客如果想用洗手間，要先舉手通知空中服務員，對方確認洗手間無人後才放行。

瑞安航空亦呼籲乘客選購Fast Track服務，在機場安檢時享用專線，毋須和所有乘客一同排隊。

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座位旁邊不再有人

中國南方航空等航空公司，刻意留空部分座位，讓乘客不再相鄰而座。廈門航空則騰出空機最後3排座位，以安置飛行途中生病乘客。

美國廉航邊疆航空（Frontier Airlines）則推出收費服務，讓乘客支付39美元，即可確保3個一排座位中的中間座沒有人。

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填健康申報表

荷蘭皇家航空（KLM）要求，來自歐盟指定高危地區的旅客，填寫健康申報表。公司亦保留權利，禁止生病旅客登機。

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登機前先探熱

美國政府準備在部分機場安裝體溫檢測設備。大韓韓空（Korean Air）、加拿大航空（Air Canada）、邊疆航空等航空公司也在登機閘口為乘客量度體溫。

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責任編輯：方圓之