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【科網狂潮】百度曾遭1.7億元掟低10%　澄清美國退市傳聞（第二版）

金融經濟 22:01 2020/05/21

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美國近日屢傳收緊限制中概股上市，京東（美：JD）、網易（美：NTES）傳將6月在港招股第二上市，曾為中概股龍頭的百度（美：BIDU）過去甚少傳出有意回流。惟《路透》引述消息指，百度正考慮從納斯達克交易所退市，回流至「接近中國」的市場，以提高估值。內媒引述百度回應指，退市傳聞為謠言。

百度：退市傳聞為謠言

據交易數據，百度開市前股價低見99美元，較昨收市價低9.8%，涉及折算1.7億港元，百度開市前澄清，股價正式開市後，即挾升0.5%。

其他中概股的股價開市前亦曾下跌，京東開市前跌近3%；網易亦跌1.9%；已在港第二上市的阿里巴巴（美︰BABA）跌1.9%。

美股開市後，京東跌2%，阿里巴巴跌1.9%。

《路透》引述消息人士稱，百度正與顧問商討退市的可行性及相關方案，包括探討有關資金及監管規例方面的議題。消息指，退市討論尚處於早期階段，未必會實行。

李彥宏︰關注美國收緊中概股限制

百度董事長李彥宏於北京出席兩會時稱，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股的管制，「我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括比如在香港等地的二次上市」。

李彥宏續稱，如果是一家好公司，在上市地方有非常多選擇，並不限於美國，所以他不擔心美國政府打壓會對公司業務帶來不可挽回的影響。

（第二版新增百度回應）

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