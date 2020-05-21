【百度來港？】百度傳考慮美國退市回流 開市前急挫8%

▲ 百度董事長李彥宏稱，公司內部研究香港等第二上市的可能。

美國近日屢傳收緊限制中概股上市，京東（美：JD）、網易（美：NTES）傳將6月在港招股第二上市，曾為中概股龍頭的百度（美：BIDU）過去甚少傳出有意回流。惟《路透》引述消息指，百度正考慮從納斯達克交易所退市，回流至「接近中國」的市場，以提高估值。

受消息影響，百度股價於美股開市前跌逾8%，低見99美元。其他中概股股價亦受挫，京東開市前跌近3%；網易亦跌1.9%；已在港第二上市的阿里巴巴（美︰BABA）跌1.9%。

報道引述消息人士稱，百度正與顧問商討退市的可行性及相關方案，包括探討有關資金及監管規例方面的議題。消息指，退市討論尚處於早期階段，未必會實行。

李彥宏︰關注美國收緊中概股限制

百度董事長李彥宏於北京出席兩會時稱，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股的管制，「我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括比如在香港等地的二次上市」。

李彥宏續稱，如果是一家好公司，在上市地方有非常多選擇，並不限於美國，所以他不擔心美國政府打壓會對公司業務帶來不可挽回的影響。

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