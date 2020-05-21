【大數據】李小加兩會提案 促發展速數據要素市場

▲ 李小加建議中國從醫療數據著手，加速數據要素市場發展

大數據逐漸成為各國發展必不可少的部份，身兼全國政協的港交所 （00388） 行政總裁李小加提交建議，呼籲中國從醫療數據著手，各部門共同制訂相應監管規定，以加速數據要素市場發展。

李小加解釋，建議從醫療數據著手發展要素市場有數個原因，包括：1）醫療數據與人類健康密切相關，是重要的戰略資源；2）其迫切性最高，例如生物科技發展急需相關數據支持，而防疫工作或令社會願意轉移部分私穩和信息保護的權利，以維護公共衛生安全；3）最容易落實，因為醫療信息的歸屬相對清晰；4）是最能產生經濟效益，政府或可以從中收取部分醫療數據市場化帶來的增值稅，用以補貼醫保支出。

另一方面，李小加亦提出五項發展數據要素市場時需要考慮的因素。

第一是數據所有權問題：大數據來自四海八方，難以確認其所有權，而今後由物聯網產生的數據將更確認所有權；過早、過嚴、過窄地規定數據的屬性將限制數據產業的發展。

第二是數據安全和私隱保護問題：為避免窒礙數據市場發展，政府應聚焦信息安全和隱私保護方面的監管框架，儘早落實相關界線，例如哪些涉及國家安全的數據不可共享或交易、哪些內容出於「安全」或「隱私」等不得共享或交換等。

第三是數據分享問題：政府及企業應考慮是否可以或如何分享數據。李小加舉例，政府通過公共服務產生的數據，在不涉及安全及隱私的情況下是否應允許社會共享？政府在什麼情況下可用其控制的數據參與交易，並獲取收入？如何正視互聯網、金融與電信服務等平台產生的海量數據已開始大量商用這一現實？

第四是數據市場的監管問題：監管應設訂明全國統一的「數據禁區」，列明不能共享或交易的數據，同時設置數據安全和私隱保護方面的標準和要求。

第五是數據交易問題：政府應培育市場化的數據交易生態體系，而當中需要一個健全的資本市場和金融工具來持續發揮「加速器」和「輸血站」的功能，形成資本和數據價值的良性循環。

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