【口罩供應】香港品牌同舟口罩下周二（26日）中午開放預售　共3500個名額

▲ 同舟口罩表示，5月26日中午12時至5月27日中午12時會透過一個第三方系統供應商安排公開預售。

香港品牌同舟口罩公布公開預售及現貨發售詳情。同舟口罩Unite Mask HK於Facebook表示，5月26日中午12時至5月27日中午12時會透過一個第三方系統供應商安排公開預售，預售名額共有3500個。每盒口罩50個，口罩規格為三層掛耳式外科口罩，獲SGS認證ASTM Level 1認證，BFE ，PFE >95%。

同舟設6個月口罩保障計劃「同舟安心丹」，每盒口罩售119元：

• 每月1盒計劃：714元 （共6個月）

• 每月2盒計劃：1,428元 （共6個月）

• 每月4盒計劃：2,856元 （共6個月）

• 每月8盒計劃：5,712元 （共6個月）

同舟指，登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料，每個電郵及電話只能登記一次，重複無效。如果在截止登記時間前已經有3500人登記，登記時間就會即時截止，而第三方系統供應商會即時發電郵給成功登記人士及付上購買產品的電郵連結。

同舟預計6月中起發貨，客戶將收到發貨通知，可選擇於觀塘或火炭的門市自取，或者以順豐派送或順豐智能櫃，每月運費30元。

另外，將有3000盒同舟口罩現貨於5月底在全綫執笠倉門市、東方文具門市及小魔怪門市有售，每盒售150元。同時，同舟口罩亦會不定期於小魔怪網站 littlemonster.hk 上架，每盒售150元。

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