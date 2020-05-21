【2020年5月20日 - 香港】香港永明金融有限公司（「本公司」或「香港永明金融」）最新發佈的「香港打工仔職場健康調查」發現，疫情下逾六成 (64%) 受訪者指出對公司的人力資源政策感到滿意或非常滿意，過半數 (53%) 指出對公司的歸屬感提升。63% 受訪者評價自己目前的心情為快樂或非常快樂，逾七成人 (72%) 以健康為未來五年的首要人生目標。

調查發現，受訪者中有62% 打工仔於疫情期間 (2020年1至4月份) 曾在家工作，當中84% 表示更能騰出時間做私人事務、81% 稱精神更輕鬆愉快、69% 表示因此與同住家人關係變好。大部分受訪者認為疫情完結後應繼續彈性工作安排，包括在家工作成為恆常 (73%)、每日彈性上班時間 (83%)、以及每周彈性上班工時 (77%)1，意味彈性工作安排勢將成為職場新常態，對打工仔的身心健康有利。

被問及在此期間因在家工作而少了時間與上司及同事見面，分別有82% 及67% 受訪者感到快樂。

有關的調查由香港永明金融委託國際調研和數據分析機構YouGov於2020年4月29日至 5月6日在本港進行， 透過網上問卷訪問 810 名年齡介乎 18至64歲於辦公室工作的在職人士，以了解辦公室工作的打工仔一族對健康和快樂的態度、有關工作環境和精神健康的狀況，以及疫情下的工作情況和生活習慣的變化。

香港永明金融有限公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示：「永明金融致力令客戶活出所想，我們不但為客戶提供最貼心的理財保障方案，亦深明健康的重要性，特別是打工仔一族，才可為自己、為家人一同打造及享受健康人生。是次調查有助我們全面探討打工仔於職場上面對的健康問題以及抱持的心態，再次肯定打工仔最重視自身及家人的健康，並冀透過制定財務計劃及周全的健康保障，讓客戶活出精彩璀燦人生。」

港人身體力行儲健康 健康態度影響自身滿意度

調查結果指出，逾七成打工仔訂立健康為未來五年的首要人生目標，同時視之為人生中最重要的事情，接近九成(88%)打工仔有信心疫情過後依然能保持對健康的重視。

對健康取態屬「未雨綢繆型」的打工仔2，不但對自身健康狀況的滿意度較整體為高 (81%對比整體65%)，也有更高比例的人對財務健康感到滿意 (62%對比整體50%) 以及感到快樂 (75%對比整體63%)。相較之下，對健康取態屬「懶懶閒型」的打工仔當中，僅53% 表示滿意自己的身體健康狀況、40% 滿意財務健康、51% 感到快樂，比例全數較「未雨綢繆型」的打工仔及整體為低。

儲健康方式停留在有事才行動

值得注意的是，逾六成人 (64%) 因為身體出現病徵才關注健康或從未認真關注健康狀況。過半數受訪者的健康態度較草率，包括對健康的關注是三分鐘熱度、有大病才正視健康情況、甚至自恃年輕而將健康放在次要位置。調查亦顯示，六成受訪者表示有採取行動改善健康，而未有採取行動改善健康的受訪者中，過半數抱持佛系心態，認為香港打工仔普遍都是這樣。值得鼓舞的是，已購買醫療保障的打工仔更有行動力並主動關注健康狀況，66%表示有採取行動改善健康問題。

疫境中能抱持快樂及樂觀的心態 惟不可忽視工作相關的健康問題

調查結果指逾六成 (63%) 打工仔表示自己目前的心情為快樂，56% 的人指其快樂指數較六個月前不變或增加，惟相對之下普遍對財務健康感到不滿意，長遠的財務計劃或能讓打工仔倍感安心。快樂群組中有43% 打工仔抱持知足常樂的心態，調查又發現有採取行動改善健康的打工仔感到快樂的比例較沒有採取行動的為高，實踐健康生活或有助提升快樂程度。

過半數 (55%) 打工仔在職場面對非常或比較大的工作壓力，首三大壓力為工作量及難度 (67%)、經濟不景下憂慮裁員減薪 (59%) 以及自己表現不被認可 (57%)。三大壓力爆煲警號為經常感到疲倦 (56%)、提不起勁運動/外出 (48%) 以及無記性 (47%)。

另一方面，調查亦指出三大打工仔工作相關的健康問題，包括失眠或睡眠質素欠佳 (56%)、眼睛乾澀 (55%) 以及肌肉勞損 (54%)。主要原因為工作忙碌而感到疲倦 (59%)、精神壓力 (58%) 以及工作時姿勢不正確 (50%)。

馮婉欣表示：「我們了解到六成打工仔為了避免大病的醫療開支，因而積極採取行動改善健康。作為扎根本港逾120 年的保險公司，我們一直盡心盡力為客戶提供優質的醫療保障方案，並通過不同形式的推廣活動鼓勵客戶、員工以及社區儲健康。我們喜見港人儲健康意識加強，我們將繼續與客戶攜手並肩，邁向健康人生路。」

(資料由客戶提供)